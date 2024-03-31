România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

'În cursul zilei de mâine (vineri - n.r.), planul este ca România să transmită și oficial, de altfel, ceea ce se numește informarea din articolul 21 legată de PNRR și, cumva, pe baza preacordului pe care l-am avut, memorandumul pe care l-am adoptat în Guvern, și ultimelor discuții pe care le-am avut acum pentru partea formală și de procedură, mâine o să trimitem oficial, încărcăm în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca să avem mai întâi aprobarea Comisiei și apoi în Consiliu', a anunțat Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, după ședința de guvern de joi.

Întrebat dacă Bucureștiul are noi solicitări, ministrul Dragoș Pîslaru a reamintit că mai este un an până la finalul Planului Național de Redresare și Reziliență.

"Deși sunt convins că poate mai există idei sau lucruri pe care am mai fi putut să stăm de vorbă cu Comisia, trebuie să ne înțelegem că noi mai avem un an de zile până la implementare și că nu avem după ... Deci fiind în al cincelea an în care nu suntem neapărat foarte avansați, ce cred că este foarte important acum este să știm și ce vrem să implementăm și să accelerăm această implementare. Ăsta este dezideratul guvernului condus de Ilie Bolojan - să avem ordine, să punem ordine în proiecte și să știm, într-adevăr, că ce ne asumăm și realizăm, nu doar contractăm proiecte pe care după aceea nu reușim să le finalizăm".

Întrebat despre declarația președintelui Nicușor Dan, care a spus că PNRR e "un insucces parțial", ministrul MIPE a ales partea plină a paharului.

"Declarația domniei sale cred că a scos în evidență un aspect absolut pozitiv, și anume că pe partea de fonduri nerambursabile, prin revizuire și prin toate măsurile pe care le-am luat, nu cred că vom pierde bani. Este, să spunem, aș pune invers, știți cum e, când ai paharul jumătate plin, jumătate gol, poți să te uiți la partea plină sau la partea goală. Partea plină este că avem un plan, vom ști ce proiecte avem și ne concentrăm pe ele, și avem bani să le implementăm. Ca să înțelegem, în spațiul public până acum s-a discutat de câteva autostrăzi, de câteva spitale. Discutăm de undeva la 17.000 de proiecte care sunt împrăștiate în toată țara aceasta, o parte dintre ele deja finalizate, și care practic transformă PNRR în următorul an de zile drept un exercițiu major al comunității, al societății noastre", a explicat Pîslaru.

"Ceea ce vă pot spune, în același timp, este că jumătatea goală a paharului se referă la faptul că aceste lucruri, transparență, predictibilitate, alocarea de sume, începerea de lucrări efective, trebuia să se întâmple de acum cinci ani de zile. Și cred că domnul președinte a făcut o referire foarte clară la faptul că, dacă am fi început mai din timp aceste lucruri, am fi fost acum într-o situație în care să nu trebuiască ... să zorim pe final", a spus ministrul, adăugând că ultimul an va fi "extrem de intens".

"Vom trebui să fim inventivi și să putem să alocăm resurse de două, trei ori mai multe ca să putem să implementăm aceste proiecte. Dar, odată ce știm proiect cu proiect despre ce discutăm, și, mai ales, știți dumneavoastră, și știu toți românii despre ce proiecte discutăm, așteptarea mea este să există o presiune colectivă și o mobilizare colectivă la nivel național pentru ca aceste lucruri care modernizează România să se întâmple', a mai declarat Pîslaru.

