Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că Executivul european a aprobat varianta finală a PNRR, după revizuirea cerută de București.

Următorul pas va fi unul formal, de aprobare în cadrul Consiliului ECOFIN din noiembrie.

Revizuirea este ”realistă, sustenabilă, orientată către rezultate și fezabilă pentru a fi implementată până pe 31 august 2026”, a declarat Pîslaru într-o conferință de presă la Guvern.

În urma discuțiilor dintre Bruxelles și București au fost eliminate ”jaloane redundante” și au fost clarificați indicatorii.

Astfel, au fost eliminate 128 de jaloane și au rămas 390.

Ministrul MIPE a precizat că au fost eliminate investiții cu risc major și au fost introduse investiții noi.

Finanțarea Autostrăzii A7 a fost mutată pe granturi.

După renegociere, suma finală pe PNRR este de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde pe granturi și 7,84 miliarde euro pe împrumuturi.

Pîslaru a mai precizat că va discuta vineri la Bruxelles despre cererea de plată nr. 4.

Întrebat ce mai poate România pentru a nu pierde 231 milioane de euro în urma deciziei CCR care blochează reforma pensiilor speciale, ministrul a reamintit că data limită pentru rezolvarea acestui jalon e 28 noiembrie.

”Voința politică a coaliției rămâne”, a spus ministrul, adăugând că o revizuire pe fond ar afecta șansele ca România să respecte deadline-ul din 28 noiembrie.

El a mai spus că problema oricum trebuie rezolvată, ”cu sau fără PNRR”.

Întrebat dacă Bruxelles-ul ar mai putea ”păsui” Bucureștiul pentru a face reforma pensiilor speciale după 28 noiembrie, Pîslaru a explicat că termenul de șase luni decurge din Regulament, deci nu are cum să mai fie întors. Ministrul a mai spus că în discuția de vineri va încerca să discute despre o ”aprobare condiționată”, dar nu are ”foarte mari așteptări”.

Pîslaru nu crede că trebuie testate alte ipoteze (creșterea perioade de tranziție în cazul măririi vârstei de pensionare, pensia să fie 80% și nu 70% din salariu etc) întrucât pachetul de reformă a pensiilor speciale a fost agreat de CE, iar adoptarea lui duce la bifarea jalonului.