O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit, luni, într-o vizită de stat în Irlanda, relatează Reuters.

Dronele au fost observate pentru prima dată la nord-est de Dublin, la aproximativ 20 km de aeroport.

The Journal, care a relatat primul că au fost observate drone la aeroportul din Dublin, a afirmat că acestea au ajuns la locul pe unde era de așteptat să treacă avionul lui Zelenski exact în momentul în care trebuia să treacă.

Această constatare a declanșat o alertă majoră de securitate, în contextul temerilor că ar fi vorba de o încercare de a interfera cu traiectoria de zbor, potrivit Irish Times. Ziarul a citat surse sub acoperirea anonimatului care au afirmat că avionul, care a sosit puțin mai devreme decât ora prevăzută, nu a fost în pericol.

Delegația ucraineană a sosit luni seara târziu și a plecat a doua zi târziu, în cadrul unei vizite menite să atragă sprijinul Europei pentru Kiev, în contextul în care Rusia continuă războiul în Ucraina.

Presa ucraineană l-a citat pe un consilier al lui Zelenski, Dmitro Litvin, care a declarat că oficialii ucraineni au fost informați despre drone, dar nu s-a considerat necesară nicio măsură.

„Partea gazdă este responsabilă pentru securitate”, a declarat Litvin, potrivit presei. „Conform datelor lor, au existat într-adevăr astfel de drone, dar acest lucru nu a afectat vizita și nu a fost necesar să se impună nicio modificare a acesteia”, a adăugat consilierul.

Au fost demarate anchete pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată.

Forțele de apărare irlandeze au declarat că nu fac comentarii cu privire la detaliile presupuselor incidente din motive de securitate operațională.

„Cu toate acestea, sprijinul forțelor de apărare pentru operațiunea de securitate, condusă de An Garda Siochana (poliția), a fost desfășurat cu succes prin multiple mijloace, ceea ce a dus în final la o vizită sigură și reușită”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Zborurile cu drone, a căror origine este în mare parte necunoscută, au perturbat recent operațiunile în spațiul aerian din Europa. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat aceste incursiuni drept „război hibrid”.

