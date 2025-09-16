Pe frontul din Ucraina, războiul nu mai seamănă cu cel început acum trei ani: drone, vehicule autonome și inteligență artificială transformă conflictul într-un laborator global al inovației militare, explică „Il Corriere della Sera” (Italia).

Știu că un jurnalist nu ar trebui să vorbească despre sine, ci doar despre ce se întâmplă. Însă duminică seară m-am întors din ultima mea călătorie în Ucraina unde am reluat legătura cu unii dintre producătorii de drone pe care îi întâlnisem într-o vizită anterioară, în 2024. Unul inventase un vehicul terestru numit Termit, un mic vehicul pe șenile care putea fi ghidat de la o distanță de până la sute de metri, care recuperează răniții de pe front, minează, asigură logistica și funcționează ca un amplasament mobil de artilerie. Celălalt producător fabrica în secret la sediul multinaționalei pe care o conduce pentru Ucraina drone aeriene puțin mai mari decât cele obișnuite.

Nu s-a schimbat nimic

Când i-am întâlnit din nou, după paisprezece luni, am știut că nu se schimbase nimic, pentru că luptele încă continuă. Cu toate acestea, s-a schimbat totul. În fiecare lună, ucrainenii aduc pe front noi inovații, după ce rușii au implementat contramăsuri, sau le-au copiat și adaptat pe cele anterioare; în timp ce ucrainenii copiază cele mai bune idei inginerești ale rușilor. Cu siguranță că inovează mai mult decât orice altă țară din Europa în ultimele decenii, pentru că trebuie să supraviețuiască împotriva unui inamic mult mai mare și mai înarmat. Vladimir Putin a declanșat un război arhaic, dar acum transformă tehnologiile și chiar sistemele de gestionare a situațiilor de urgență într-un mod care ne afectează inevitabil.

Valul de invenții

Ceea ce se întâmplă în Ucraina în ultimii ani va fi studiat în curând nu doar în departamentele de istorie și geopolitică, ci și în cele mai importante școli de afaceri din lume: inclusiv aplicarea continuă a inteligenței artificiale la roiurile de vehicule aeriene fără pilot. Valurile constante de invenții, adaptări și soluții care până de curând erau de neconceput, amintesc de ceea ce s-a întâmplat în timpul Primului Război Mondial, când, de-a lungul anilor au fost introduse avioane și tancuri. Mai presus de toate, noile invenții fac ca acest conflict să nu mai fie același de acum trei ani, sau chiar anul trecut. Iar noi, în Italia și Europa în primul rând, nu mai putem închide ochii, acum că suntem pe cale să cheltuim zeci, sau chiar sute de miliarde de euro pe sisteme de apărare mult mai scumpe și mai puternice. Pentru că riscă să se nască deja învechite.

Noua Frontieră

În vara anului 2024, producătorul Termit, un startup numit Tencore, avea doar câteva modele pilot și căuta în Italia și Europa un partener industrial pentru a se dezvolta. Nu a găsit niciunul, deoarece marile companii naționale ale continentului trebuie să fi respins produsul său considerându-l o jucărie fără valoare. Cu toate acestea, Termit a găsit un susținător în Statele Unite (fondul Mits Capital), iar acum modelele sale sunt desfășurate peste tot pe linia frontului din Donbas. Numai că revoluția robotică, din care face parte Termit, este unul dintre factorii care contribuie la transformarea câmpului de luptă. Celălalt producător de drone mi-a explicat că nu mai cumpără componente mai vechi de o lună, deoarece modelele trebuie să evolueze constant. Mi-a arătat cele mai noi modele care sunt de nerecunoscut față de cele de acum un an: pentru a evita interferențele rusești pe frecvențele radio, acestea nu mai zboară ghidate de o antenă, ci legate de un cablu de fibră optică de 25 de kilometri înfășurat în jurul unei bobine.

Interceptoarele de drone

Doar 25% din unitățile armatei Kievului folosesc în prezent drone, însă acestea reprezintă 75% din țintele lovite. Există, de asemenea, un proiect de interceptare a dronelor inamice, lansat în februarie anul acesta; săptămâna trecută, aceste noi vehicule fără pilot au doborât 76 de drone Shahed rusești. Luați în considerare diferența: când miercurea trecută, nouăsprezece drone rusești au intrat pe teritoriul polonez, rachete NATO aeriene, care costau trei milioane de euro fiecare, au vânat acele mici obiecte zburătoare rusești și au doborât trei. Interceptoarele ucrainene în schimb, costă șapte mii de euro fiecare - dar vor scădea la două mii odată cu creșterea producției - și lovesc în fiecare noapte zeci de ținte aeriene rusești. O rețea de senzori tereștri amplasați în mare parte a Ucrainei, care depistează după zgomot aeronavele rusești fără pilot care zboară sub radar.

Dronele cu rază lungă de acțiune

Pentru dronele de atac cu rază lungă de acțiune, Ucraina a ajuns la acorduri cu două companii de poziționare geospațială prin satelit - finlandeza Iceye și americana Planet - pentru a localiza și fixa cu precizie coordonatele țintelor de pe teritoriul rusesc. Responsabilă pentru aceste operațiuni este cea de-a 69-a unitate a armatei de la Kiev, cunoscută sub numele de „unitatea geospațială”.

Factorii din spatele acestui boom

Nu știu dacă în vreo altă armată europeană există structuri similare, însă toate acestea se întâmplă într-o țară care până acum patru ani era preocupată în principal de repararea armelor din epoca sovietică. Apoi, odată cu agresiunea totală a Moscovei, au apărut trei factori care au schimbat totul.

Exista deja o bază de know-how: dronele erau utilizate pe scară largă în agricultură, având în vedere spațiul imens de culturi dintr-o țară slab populată.

Există o lege care permite bărbaților ucraineni să renunțe la serviciul militar dacă pot demonstra că contribuie la apărarea țării producând ceva unic. Această opțiune a încurajat mii de absolvenți să lanseze startup-uri, străduindu-se să dezvolte inovații care i-ar putea salva de pe linia frontului. Printre cei trei inventatori ai Termit se numără și un tânăr tată care vrea să-și ajute patria, dar nu cu riscul vieții sale.

După doi ani de război, o altă lege a declanșat punctul de cotitură definitiv: fiecare brigadă sau unitate a forțelor speciale are acum propriul buget, pe care îl poate cheltui cu furnizorii de tehnologie pe care îi consideră cei mai potriviți.

Achiziții descentralizate

Multe comenzi nu mai trec prin comandamentul central al armatei sau prin Ministerul Apărării. Achizițiile au devenit simplificate și descentralizate, cu cicluri de livrare de cel mult trei luni. Soldații cumpără ceea ce consideră cel mai util pentru supraviețuire, companiile concurează în ceea ce privește calitatea și prețul, iar cele două părți – armata și producătorii – se angajează constant în dialog pentru a identifica îmbunătățiri pe baza experienței. În plus, în spatele frontului sunt instalate des imprimante 3D, pentru a produce componente modificate.

Modelul european

Ne aflăm la polul opus al modelului european (și italian), conform căruia guvernul generează comenzi uriașe pentru sisteme de armament extrem de rigide care urmează să fie livrate în câțiva ani: pentru ucraineni, aceasta este o metodă sovietică, demodată, deoarece în câțiva ani tehnologiile vor fi complet transformate.

Astfel, Ucraina a trecut de la producerea a zero drone în 2021 la 2,2 milioane de drone în 2024, 3,5 milioane anul acesta și o prognoză care estimează realizarea a șase - șapte milioane anul viitor. În domeniul apărării lucrează opt sute de companii din sectorul privat, plus alte 2.500 de start-up-uri. Această explozie a afacerilor a generat patru mii de produse diferite în țară, cu un model industrial militar care este opusul celui rusesc.

Pactul sino-rus

În Rusia, câteva grupuri uriașe produc în esență la scară foarte mare doar două modele de drone, iar anul acesta vor ajunge probabil la zece milioane de unități: de trei ori mai mult decât Ucraina, care primește însă unele livrări suplimentare din partea Germaniei. Prin urmare, cei doi inamici sunt încă departe de a avea mijloace egale, iar rezultatul conflictului rămâne absolut pe muchie de cuțit. În plus, cele două părți au și strategii complet diferite. Kievul își propune să minimizeze dependența sa de componentele dronelor chinezești, chiar cu prețul de a plăti mai mult pentru anumite piese, în timp ce Kremlinul, în schimbul sprijinului lui Xi Jinping pentru Vladimir Putin, a trebuit să accepte acum penetrarea Chinei în rețeaua sa de producție și accesul Beijingului la informații despre activele ucrainene.

Beijingul mulțumește

„Industria chineză se construiește în cadrul industriei rusești”, spune Oleksandr Kamyshin, consilierul strategic al lui Volodimir Zelenski și o figură centrală în toate planurile de reînarmare ale Ucrainei. Oportunitatea de a discuta acest lucru a apărut recent la reuniunea anuală a Strategiei Europene de la Ialta, desfășurată la Kiev. Însă rolul Beijingului ar trebui să declanșeze o reacție și în Europa, acum că inteligența artificială este pe cale să fie complet integrată în drone. Potrivit lui Kamyshin, utilizarea sistemelor autonome - fără pilot uman- îmbunătățește precizia atacurilor cu 30%. Ucraina deține acum o bază de date care conține milioane de videoclipuri de luptă cu drone realizate de-a lungul anilor, „Baza de Date Militară Universală”

Aceasta este păstrată într-o locație secretă, poate în afara țării, deoarece are o funcție strategică: sistemele de inteligență artificială care urmează să fie integrate în drone pentru următoarea generație de vehicule de război fără pilot pot fi testate numai pe ele.

Revoluția IA

Deja se întâmplă. La Kiev, un fond de capital de risc, D3 al Evelinei Buceațki, investește într-un grup de companii care aplică des inteligența artificială în sistemele fără pilot și le fac autonome față de intervenția umană (inclusiv Swarmer, FlightMind.AI și Ailand Systems). Unul dintre principalii investitori în fondul D3 este Eric Schmidt, fost CEO al Google și fost șef al Consiliului Consultativ pentru Inovație în Apărare al Pentagonului. În plus, Schmidt își finanțează și propriul startup din Ucraina, Swift Beat, care se pocupă cu aplicarea inteligenței artificiale la dronele de război.

