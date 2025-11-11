Duminică, în Belgia, au fost observate mai multe drone care survolau deasupra aeroportului din Liège, iar seara, alte trei drone au fost observate deasupra centralei nucleare Doel, scrie „IlSole24Ore” (Italia).

În ceea ce privește dronele observate deasupra aeroportului Liège, traficul aerian a fost întrerupt după un prim raport în jurul orei 19:30; alte două drone au fost raportate apoi în jurul orei 19:45, iar traficul a fost reluat de-abia în jurul orei 20:25. În ceea ce privește centrala electrică Doel, ziarul Le Soir, citând grupul energetic Engie, relatează că puțin înainte de ora 22:00.au fost observate trei drone. Potrivit purtătorului de cuvânt al Engie, Hellen Smeets, aceste observări de drone nu au niciun impact asupra operațiunilor centralei.

În ultimele luni, aceste semnalări au fost legate de războiul hibrid pe care Rusia îl poartă în Europa, chiar dacă în prezent nu există dovezi ale implicării Moscovei în aceste incidente recente din Belgia.

Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe Telegram: „Toate atacurile cu drone ale lui Putin sunt teste, pentru a ne arăta de ce sunt capabili. Un test al modului în care America va reacționa la amenințarea actuală la adresa țărilor europene din NATO. Nu există fum fără foc și în opinia mea, toate aceste teste sunt periculoase pentru integritatea Europei”.

Între timp, pe câmpul de luptă din Ucraina, soldații ruși efectuează atacuri împotriva forțelor ucrainene într-o zonă împădurită din apropierea gării Olivino, în direcția Kupyansk, potrivit comandantului unității de asalt a Regimentului 1486 Pușcași Motorizați, cu nume de cod Lovets. Relatează TASS. „În prezent, efectuăm operațiuni de recunoaștere și lansăm atacuri împotriva pozițiilor inamice în zona împădurită la sud-est de gara Olivino”, a spus el într-un videoclip publicat de Ministerul Apărării rus. Comandantul a subliniat că trupele ruse continuă să avanseze și își vor îndeplini misiunea atribuită.

Duminică, pe frontul ucrainean, au fost raportate 265 de ciocniri între Forțele de Apărare ale Ucrainei și invadatorii ruși, a scris Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene într-o actualizare publicată luni dimineață pe Facebook.

Rușii au efectuat un atac cu rachete și 35 de atacuri aeriene, folosind cinci rachete și 104 bombe planoare. În plus, au efectuat 3.469 de atacuri de artilerie, inclusiv 91 cu sisteme multiple de lansare a rachetelor (MLRS), și au desfășurat 2.452 de drone kamikaze.

Aviația rusă a atacat așezările Pokrovske și Radisne din regiunea Dnipropetrovsk; Rivnopilia, Nove Zaporijjia, Dobropilia, Lukianivske și Stepnohirsk din regiunea Zaporijjia.

Rachetele și artileria ucrainene au lovit un grup inamic și alte trei ținte cheie rusești.

Potrivit agenției de știri Ukrinform, pierderile totale de luptă rusești de la începutul invaziei rusești, din 24 februarie 2022 până în 10 noiembrie 2025, se ridică la aproximativ 1.152.160 de persoane, inclusiv 1.090 în ultima zi.

Sursa: Rador Radio România