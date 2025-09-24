Atacul hibrid de luni seară asupra Danemarcei, cu mai multe drone zburând în apropierea aeroportului și zeci de zboruri programate anulate, marchează un salt de calitate, potrivit Corriere della Sera.

Rusia, prin intermediul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat orice implicare, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu are nicio îndoială că amprentele digitale aparțin, de fapt, Kremlinului. La urma urmei, cu câteva zile în urmă Moscova a negat încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian de către avioanele sale de vânătoare, la fel cum a negat, timp de luni de zile în 2014, că armata sa ar fi ocupat Crimeea.

Și dacă totul derivă dintr-o decizie luată la Moscova, așa cum pare plauzibil, acest pas marchează un salt de calitate, deoarece este pentru prima dată de când, în urmă cu aproximativ zece zile, a început actuala serie de provocări, Rusia pare să vizeze un alt tip de țară: care nu-i este țară vecină, și nici nu face parte din sfera sa de influență din Europa Centrală și de Est.

Înainte, încălcările spațiului aerian au afectat țări baltice precum Estonia, Polonia și, într-un caz, România. Norvegia, afectată și ea de dronele care au blocat luni aeroportul din Oslo, are o graniță arctică importantă cu Rusia. Rămân, desigur, îndoieli și suspiciuni (puternice) privind autorul atacului cibernetic care a blocat, sau perturbat, duminică operațiunile pe mai multe aeroporturi din Marea Britanie, Belgia și Germania.

Care ar putea fi, așadar, logica din spatele acestor acțiuni? Să începem cu Danemarca, prima care a încheiat la începutul lunii iulie un acord inovator cu guvernul ucrainean și mai multe companii de apărare ucrainene. Țara nordică pune la dispoziție o parte din facilitățile sale pentru producția de drone proiectate în Ucraina, care își păstrează drepturile de proprietate intelectuală. Același lucru este valabil și pentru producția rachetei de croazieră Flamingo, un model cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri conceput și proiectat în întregime în Ucraina. Flamingo joacă un rol important deoarece armata de la Kiev are, pentru prima dată, o armă capabilă să lovească ținte aflate în adâncul teritoriului rus, fără a depinde de consimțământul aliaților săi occidentali.

Marți, Danemarca se afla pe locul patru în clasamentul general în ceea ce privește ajutorul militar acordat Ucrainei până în prezent: aproximativ 9,16 miliarde de euro, potrivit Institutului Kiel pentru Economie Internațională, comparativ cu cele aproximativ 6 miliarde de euro ale Franței și cei 1,7 miliarde de euro trimiși de Italia (deși guvernul de la Roma își păstrează secrete proviziile militare către Kiev).

În schimbul cooperării în industria de apărare, Danemarca primește de la Kiev schimbul de know-how privind dronele de ultimă generație dezvoltate în ultimii doi ani. Pentru guvernul de la Copenhaga, acesta este un ajutor neprețuit, mai ales acum, când tensiunile cu Statele Unite cu privire la viitorul Groenlandei se intensifică.

Norvegia, care luni seară a fost și ea lovită de drone, este foarte activă în acordarea de sprijin militar Ucrainei. Contribuțiile sale ca proporție a produsului intern brut au fost până acum de peste trei ori mai mari decât media Uniunii Europene (conform datelor de la Institutul Kiel pentru Economie Internațională). Prin urmare, nu pare o coincidență faptul că Oslo a fost și ea ținta unor acțiuni care poartă în mod clar semnele Moscovei. Cum nu sunt o coincidență nici acțiunile de intimidare ale Rusiei împotriva Estoniei (țara baltică care oferă cea mai mare asistență Kievului) și Poloniei, a cărei contribuții către Ucraina sunt mult peste media europeană.

Mesajul Moscovei este clar și vizează intimidarea și divizarea Europei: oricare țară se va mai expune în susținerea Ucrainei va fi ținta atacurilor; deocamdată, doar a celor hibride, mâine, cine știe. Numai că logica și metodele Kremlinului sunt, din păcate, imprevizibile.

