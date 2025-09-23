Dronele care au perturbat activitatea la aeroportul Copenhaga constituie „cel mai grav atac asupra infrastructurii esențiale daneze de până acum”, a afirmat marți premierul danez Mette Frederiksen, potrivit DPA, care citează agenția de presă Ritzau.

„Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim și pentru ce trebuie să fim pregătiți, ca societate. Evident, nu respingem nicio posibilitate legată de cine se află în spatele acestui incident”, a adăugat Frederiksen.

Decolările și aterizările pe aeroportul din Copenhaga au fost suspendate pentru câteva ore luni noaptea după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere. Rutele mai multor zboruri au fost modificate.

Anchetatorul danez Jens Jespersen a afirmat într-o conferință de presă marți dimineață că, pe baza numărului și a mărimii dronelor, precum și a momentului producerii incidentului, autoritățile cred că probabil un „actor capabil” s-a aflat în spatele incidentului.

El a adăugat că un asemenea actor ar poseda abilitățile, intenția și instrumentele pentru a realiza o asemenea operațiune.

La rândul lor, serviciile de informații daneze (PET) au declarat că Danemarca se confruntă cu o „amenințare de sabotaj importantă”.

„Ne confruntăm în Danemarca cu o amenințare de sabotaj importantă. Nu am fost atacați, dar se dorește să se vadă cum reacționăm”, a declarat directorul operațional al PET, Flemming Drejer, într-o conferință de presă.

Sursa: Agerpres