Un videoclip filmat la sediul Fratelli d’Italia din Parma, în care tineri din organizația de partid scandează slogane cu referințe explicite la Cămășile Negre și la „Duce”, a stârnit condamnări publice și măsuri disciplinare în organizație.

„Nu ne pasă de închisoare, Cămașa Neagră va triumfa”. Și, apoi, scandarea finală: „Duce, Duce”. Asta se poate auzi într-un videoclip filmat în fața sediului partidului Fratelli d'Italia (FdI) din Parma în seara zilei de 28 octombrie, aniversarea Marșului asupra Romei, și distribuit pe rețelele de socializare de președintele consiliului local al orașului emilian, Michele Alinovi. Din incinta localului, se poate auzi un grup de militanți din Gioventù Nazionale, secțiunea de tineret a partidului, cântând scandarea Cămășilor Negre: „Dacă soarele viitorului este roșu, nu-mi pasă să mor fluturând steagul italian! Nu ne pasă de închisoare, Cămașa Neagră va triumfa. Dacă nu triumfă, va fi o baie de sânge, cu bastoane și grenade”, cu invocația finală către Benito Mussolini.

În urma publicării imaginilor, coordonarea regională a Gioventù Nazionale Emilia-Romagna a anunțat că „a plasat imediat federația provincială Gioventù Nazionale Parma sub administrare specială din cauza incompatibilității politice, de acord cu conducerea națională a mișcării. Un comisar va fi numit cât mai curând posibil”, au anunțat tinerii melonieni într-un comunicat. În realitate, potrivit lui Giovanni Donzelli, șeful organizației naționale FdI, „Gioventù Nazionale plasase deja administrația provincială sub administrare specială înainte de publicarea videoclipului”.

Primarul Partidului Democrat, Michele Guerra, a comentat incidentul: „Valorile pe care le reprezintă acest oraș sunt complet alternative și opuse celor propagate fără rușine la sediul partidului Frații Italiei, unde îl laudă pe Duce și cântă scandări pentru Cămăși Negre și unități fasciste. Parma nu va accepta, nici acum, nici niciodată, propaganda sordidă a unei epoci trecute și oribile. Nu a făcut-o de optzeci de ani și nu o va face acum”. Secretarul regional al Partidului Democrat, Luigi Tosiani, a condamnat și el incidentul: „În Parma, în interiorul și în afara sediului Fraților Italiei și al Tineretului Național, chiar în centrul orașului, fascismul și Ducele sunt lăudați cu mândrie. Ne simțim rușinați și indignați când ne gândim la valorile regiunii noastre Emilia-Romagna, la cei care au luptat și au murit pentru a elibera țara noastră. Cine știe dacă premierul Meloni va condamna acțiunile celui mai bun tineret al Italiei de data aceasta? Avem puține speranțe”.

Incidentul este denunțat și de opoziție la nivel național. „La Parma, la sediul partidului Frații Italiei, la aniversarea Marșului asupra Romei, îl laudă pe Duce și intonează scandări fasciste. Așadar, să ne amintim: acea flacără din simbolul partidului Frații Italiei nu este doar o referință grafică, este o moștenire. Și în spatele tentativei de «curățare» a unui partid de dreapta care vrea să facă parte din establishmentul democratic, adevărul reapare întotdeauna: rădăcinile nu mint. Așadar, doamnă președinte Meloni, ce faceți de data asta? Taceți sau condamnați? Luați măsuri împotriva activiștilor dumneavoastră sau vă prefaceți că nu se întâmplă nimic, ca de obicei?”, spune Sandro Ruotolo, europarlamentar care face parte din secretariatul Partidului Democrat. „Scandări care îl laudă pe Duce, pe Cămășile Negre care vor triumfa, atât în ​​interiorul, cât și în afara sediului partidului Frații Italiei din Parma: dacă îi lăsați să o facă, o vor face singuri. Va căuta Meloni și de data asta matricea?”, adăugă Chiara Gribaudo, vicepreședintele Partidului Democrat. „Grav este că se simt intangibili, nepedepsiți, până la punctul în care scandează cântece fasciste în interiorul unei clădiri publice”, a continuat deputata democrată. „Așteptăm comentariul prim-ministrului: îi va insulta încă o dată pe cei care au filmat această scenă rușinoasă sau va condamna, odată pentru totdeauna, aceste izbucniri fasciste din cadrul mișcării sale, declarându-se antifascistă?”.

Fabio Roscani, președintele național al Gioventù Nazionale și deputat FdI, le-a răspuns democraților. „Gioventù Nazionale a luat imediat măsuri pentru a plasa federația provincială Parma a GN sub administrație specială, anunțând acest lucru într-un comunicat în primele ore ale dimineții, cu mult înainte de publicarea videoclipului”, a spus melonianul. „Am demonstrat clar și fără echivoc cum se răspunde la aceste incidente, reiterând că nu există loc în mișcarea noastră pentru comportamente incompatibile cu valorile libertății și democrației. În același timp, nu acceptăm lecții de la stânga și încă așteptăm acțiuni din partea conducerii naționale a Partidului Democrat, care până acum nu a rostit niciun cuvânt de condamnare și nici nu s-a distanțat, atunci când tineri membri ai Partidului Democrat au fost fotografiați purtând tricouri care laudă Brigăzile Roșii”.

Sursa: Rador Radio România