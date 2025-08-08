După ce două drone militare rusești au traversat teritoriul său din Belarus, luna trecută, Lituania a cerut NATO să își consolideze apărarea aeriană, relatează „Euronews” (Italia).

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat miercuri că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte despre „securitatea regională și recentele incidente cu drone din Lituania”. Într-o postare pe X, Budrys a subliniat acordul privind necesitatea de a lua „măsuri imediate pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană de-a lungul frontierelor NATO”.

La începutul acestei săptămâni, Lituania a raportat că o dronă a intrat în țară pe 28 iulie.

Ministrul Apărării, Dovile Sakaliene, a explicat că drona, care se îndrepta probabil din Rusia către Kiev, a fost deviată de apărarea ucraineană și a trecut neintenționat în spațiul aerian lituanian. Drona, găsită câteva zile mai târziu într-o zonă de antrenament militar, transporta explozibili, conform confirmatului procurorului general Nida Grunskiene.

Autoritățile au identificat aeronava ca fiind o dronă rusească Gerbera, folosită de obicei ca momeală în atacurile Moscovei împotriva Ucrainei, potrivit presei locale.

Un incident similar care implică o dronă rusească lansată din Belarus

Separat, Ministerul lituanian de Externe a anunțat că a cerut Minsk-ului explicații cu privire la un incident anterior din 10 iulie, când o dronă rusească Gerbera a intrat ilegal în spațiul aerian lituanian din Belarus.

Budrys a numit aceste incidente „un semn alarmant al consecințelor agresiunii rusești împotriva Ucrainei pe teritoriul NATO” și a reiterat că „apărarea aeriană este vitală pentru securitatea Aliaților” și că „securitatea flancului estic al Alianței trebuie să rămână o prioritate absolută”.

Lituania, membră a NATO și a UE, se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, un aliat apropiat al Moscovei. În ianuarie, țara baltică a anunțat că va crește cheltuielile pentru apărare la 5-6% din PIB până anul viitor, față de 3% în prezent, devenind primul membru NATO care se angajează oficial să respecte acest nou obiectiv, cerut de mult timp de fostul președinte american Donald Trump.

În ultimele luni, Rusia a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene, ignorând apelurile occidentale de a înceta operațiunile împotriva zonelor civile, după mai bine de trei ani de conflict. Pe lângă Lituania, și România, Polonia și Letonia au raportat încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești și lansări de rachete în apropierea granițelor lor cu Ucraina.

Cererea Lituaniei către NATO vine într-un moment de tulburări politice interne, în urma demisiei guvernului în urma acuzațiilor de corupție la adresa prim-ministrului Gintautas Paluckas. Președintele Gitanas Nausėda l-a numit pe ministrul de finanțe Rimantas Šadžius în funcția de prim-ministru interimar și va rămâne în funcție până la formarea unui nou guvern.

Sursa: Rador Radio România