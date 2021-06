Ursula von der Leyen și-a continuat turneul european joi, cu opriri în Grecia și Danemarca pentru a prezenta evaluarea Comisiei Europene asupra planurilor naționale de redresare și reziliență.

Comisia Europeană a evaluat pozitiv planul propus de Grecia, în valoare de 30,5 miliarde de euro. Acesta vizează granturi în valoare de 17,8 miliarde de euro și împrumuturi cifrate la 12,7 miliarde de euro.

Evaluarea Comisiei arată că 38% din suma totală este destinată măsurilor climatice, iar 23% este pentru tranziția digitală. Comisia recomandă Consiliului UE să aprobe alocarea celor peste 30 de miliarde de euro către Grecia, care ar primi o pre-finanțare de 4 miliarde de euro (13% din valoarea totală a planului) după acordul Consiliului.

„Planul este ambițios și va ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru cetățenii greci”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, care a susținut un discurs alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis la poalele Acropolei.

După vizita în Grecia, Ursula von der Leyen a mers și în Danemarca pentru a înmâna autorităților de la Copenhaga evaluarea Comisiei asupra planului de redresare.

Danemarca cere doar 1,5 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru investiții și reforme. Mai mult de jumătate din această sumă (59%) este destinată măsurilor de mediu, în timp ce un sfert este rezervat tranziției digitale.

Comisia Europeană a precizat miercuri că susține planul prezentat de Spania, care solicită 69,5 miliarde de euro sub formă de granturi, și pe cel depus de Portugalia, în valoare totală de 16,6 miliarde de euro (dintre care 13,9 miliarde de euro sub formă de granturi și 2,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi).