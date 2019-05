Ce cred tinerii despre implicarea lor în viața cetății și cum se raportează la apropiatele alegeri europarlamentare din 26 mai (data organizării în România) - o discuție purtată într-un dialog facilitat de tehnologie.

Tinerii despre vot

Mickey Hash, vlogger, DoZa De Hash: De când am făcut optsprezece ani, eram entuziasmat că pot să votez. Noi ne alegem reprezentanții. Mulți care nu merg la vot, spun ”nu vreau să merg la vot, pentru că nu mă reprezintă nici un partid”. Nu mă reprezintă nici un individ”. Atunci candidează tu!

Nicoleta, studentă SNSPA, București: Este pentru prima dată când o să merg la vot pentru europarlamentare.

Cezar Iulian Bâlbea (19 ani) , student SNSPA, București: Mă duc să votez, în primul rând pentru Europa.

student SNSPA, București: Mă duc să votez, în primul rând pentru Europa. Paula Camelia Artin, studentă SNSPA: Toți ne dorim mai multă implicare, atât din partea noastră, către Europa, cât și din partea Europei, către noi. Ne dorim să fim auziți, să fim ascultați.

Alexandra Vereș, studentă în Cluj: Voi vota pentru România educată, pentru o viață rurală mai dezvoltată.

Moderator Dana Deac: Vorbim de educație civică, pentru a le explica tinerilor de ce trebuie să se implice în alegeri, adică să meargă la vot și să aleagă pe cei care simt că îi pot reprezenta.

Cezar Iulian Bâlbea, student SNSPA: o Europă care să poată să intre în casele fiecăruia

Pentru mine Parlamentul European reprezintă poate forul suprem de dezbatere al Uniunii Europene. Acolo luptele nu trebuie să se poarte între țări. Nu trebuie să se ducă cineva să spună: mă duc și obțin pentru România asta și asta. Trebuie ca în Parlamentul European să fie dezbateri între europeni și dezbateri pentru Europa.



Merg să votez, în primul rând, pentru Europa; pentru o Europă mai puternică, mai coezivă, mai transparentă și mai deschisă. O Europă care să poată să intre în casele fiecăruia dintre cetățenii acesteia, fie că acesta trăiește în Bordeaux, în marginea de vest a Europei sau că trăiește în Huși, în marginea estică a Europei.



Nicoleta, studentă SNSPA: Votez pentru educație

Eu vreau să votez în primul rând pentru educație, pentru că eu consider că este felul în care putem să creștem ca societate și doar fiind educați cu toții și corect informați putem să facem ceva pentru noi să schimbăm ceva începând cu noi, evident, pentru că toată lumea așteptă schimbarea de sus, însă eu consider că schimbarea începe cu fiecare dintre noi în parte.



Alexandra Vereș, studentă în Cluj (participant la eveniment în localitatea Ciuruleasa): Pentru o viață rurală mai dezvoltată, locuri de muncă pentru tineri, pentru că foarte mulți sunt plecați în străinătate și aici în țară sunt mame, sunt familii, sunt copii care le duc dorul și ar fi tare bine pentru ei să se întoarcă acasă, să aibă un trai bun în țara lor.





Seria de cinci dezbateri „eduVOTE în satul tău” își propune să conecteze cetățenii, în special pe cei tineri, la dezbaterea europeană, să le ofere un spațiu de informare și dezbatere.

Victor Negrescu, fost europarlamentar (cel mai tânăr europarlamentar român), fost ministru delegat pentru Afaceri Europene: Noi, pe 26 mai, putem să transmitem acest mesaj: că România este interesată de ceea ce se va întâmpla pe viitor la nivel european.

Este important să vorbim și despre ce se întâmplă în satele din Europa și în satele românești să le explicăm cum Uniunea Europeană le aduce beneficii.

Fie că vorbim de subvenția pentru agricultori fie că vorbim de fonduri pentru dezvoltare rurală fie că vorbim de acele soluții pentru a dezvolta grupurile de acțiune locală, sunt foarte multe soluții financiare la nivel european disponibile pentru oamenii din mediul rural.

Or, pentru a continua aceste programe și mai ales a le da un grad de accesibilitate mai mare, este important ca cei din comunitățile mai mici să se implice pentru a spune celor de la Bruxelles, care uneori sunt la o distanță foarte mare de ce înseamnă viața de zi cu zi in satele românești, că ar trebui să se uite și la ce se întâmplă acolo.

Nicolae Rusalin Sicoe, directorul Școlii Gimnaziale Ciuruleasa, județul Alba: Atunci când nu votăm, nu putem avea pretenții. - așa vorbim cu persoanele mature. Cu copiii trebuie să vorbim altfel și să îi facem să înțeleagă că democrația înseamnă vot, democrația înseamnă respectul pentru părerea celor mai mulți și că de fapt majoritatea contează.



Alexandra Vereș, studentă în Cluj și director de televiziune locală

Cred că tinerii au nevoie de această educație politică și au nevoie de cineva care să-i motiveze în sensul ăsta…

Am prieteni care au participat la programe Erasmus. Consider că e foarte important pentru tinerii din mediul rural să afle mai multe, cum pot să profite de aceste programe, deoarece cred că sunt puțin informații în latura aceasta.

Este important pentru ei să poată să evolueze, să iasă în exterior se vadă și lumea din alte țări, se vadă traiul oamenilor de acolo, modul lor de viață și totodată - făcând o mică paranteză - este important să vadă și cultura popoarelor respective, poate așa reușesc să își promoveze și originile natale, tradițiile de unde suntem noi. Oamenii gândesc diferit, atât studenții, cât și oameni care trăiesc în mediul rural fie că sunt studenți, fie că sunt simpli țărani au gândiri diferite.

Constantin Mircea BÂRSAN - director executiv Grup de Acțiune Locală (GAL) Valea Ampoiului - Valea Mureșului: Eu voi vota în primul rând pentru susținerea în continuare a programelor destinate comunităților locale.

Primarul comunei Ciuruleasa: Pentru infrastructură de drum, Programul Național de Dezvoltare Rurală nu ne-a fost prietenos, având în vedere că noi suntem comunități sub 2.000 de locuitori, iar gradul de sărăcie - pentru că sunt câteva condiții de eligibilitate la ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene - nu am reușit să facem lucrul acesta.

Marius Ciora, viceprimarul comunei Ciuruleasa, județul Alba: Ne avantajează singurul grup pe care îl avem și în care suntem membri, grupul de acțiune locală Valea Mureșului - Valea Ampoiului. Bugetul pentru grupul respectiv este unul mic.

Constantin Mircea Bârsan, GAL: Proiectele accesate de primării vizează infrastructura, mica infrastructură și înființarea unor servicii locale, cum ar fi de gospodărire locală; și atunci își dotează primăria cu un tractor cu remorcă pentru a face colectarea; alții cu buldoexcavatoare pentru că e nevoie să întreții rigolele și tot ce înseamnă, tot în serviciul local.

Ioan Dârzu, deputat, vicepreședinte Comisia pentru Agricultură, Camera Deputaților (participant la eveniment în localitatea Ciuruleasa): Din punctul meu de vedere sunt niște alegeri foarte importante. Și cred că așa cum e vorba aici, la noi în Ardeal, cred că trebuie să învățăm din greșelile noastre și să nu le repetăm.

Mickey HASH, vlogger român, prezentatorul serialului ”DoZa De Hash”: Înțeleg de ce n-ai merge la vot

Chiar înțeleg. Înțeleg că privești sistemul politic ca fiind nasol și plin de hoți și corupți. Și ai tot dreptul să simți asta. Ești total îndreptățit. 01.15.48 Însă, dacă nu ne implicăm cu toții, riscăm să perpetuăm sistemul acesta de care nu suntem mândri. Și chiar avem șansa și ocazia să schimbăm cu adevărat ceva.

