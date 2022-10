Social-democrații europeni consideră că e momentul ca România și Bulgaria să fie acceptate în Schengen, după o așteptare de 11 ani, deși îndeplinesc de mult timp condițiile tehnice de aderare.

”E momentul ca Uniunea Europeană să dovedească că acționează solidar, trebuie să arătăm soliditatea proiectului european, precum și credibilitatea sa, respectând toate prevederile tratatelor”, a declarat marți, la Strasbourg, într-o întâlnire cu jurnaliști, Rovana Plumb, vicepreședintă a Grupului S&D din Parlamentul European.

”Vrem ca o decizie să fie luată până la finalul acestui an, nu doar pentru că am îndeplinit toate criteriile tehnice, am gestionat foarte bine toate crizele, în special în acest context al agresiunii ruse în Ucraina”, a mai spus ea, înainte de dezbaterea de miercuri din Parlamentul European privind aderarea celor două state la spațiul Schengen.

Șeful delegației bulgare din S&D, Petar Vitanov, a reamintit că românii și bulgarii, veniți din spatele Cortinei de Fier, apreciază libera circulație, astfel că suntem iritați de faptul că nu sunt primiți, deși au îndeplinit toate criteriile.

Totodată, el a susținut că Bulgaria și-ar putea apăra mai bine frontierele problematice, cu Turcia spre exemplu, dacă intră în Schengen, deoarece poate muta acolo forțe de la granițele cu România și Grecia.

Gabriele Bischoff din Germania, vicepreședintă a S&D, a subliniat că socialiștii europeni nu doresc să existe țări de mâna a doua atunci când vine vorba de libera circulație.

Rezoluția care va fi dezbătută miercuri și votată în următoarea sesiune a plenului PE, are scopul de a pune presiune asupra Consiliului unde este ”blocată” decizia, deși ”e foarte clar că România și Bulgaria îndelinesc toate criteriile pe care și alte state membre le-au îndeplinit”.

Olanda, singura necunoscută

Cei trei europarlamentari au spus că doar Olanda s-ar mai opune aderării. Momentan, de la Haga nu a venit nicio informație în legătură cu votul în cazul în care dosarul ajunge pe agenda Consiliului JAI (Justiție și Afaceri Interne) din decembrie.

Răspunzând unei întrebări, Bischoff a susținut că Germania nu s-a opus niciodată aderării celor două state la Schengen.

Bischoff și Plumb au subliniat că declarația de susținere din partea cancelarului german Olaf Scholz a ajutat foarte mult.

Nimeni nu știe care au fost în trecut argumentele Olandei pentru a se opune aderării celor două state membre.

Vitanov consideră că subiectul a devenit parte din politica internă olandeză.

Întrebată dacă noul guvern italian ar putea fi un obstacol, Bischoff a declarat că ar fi ”destul de neobișnuit” în condițiile în care românii și italienii au afinități culturale.

Gabriele Bischoff și Rovana Plumb nu se așteaptă ca miercuri socialiștii olandezi să voteze împotriva rezoluției.

În trecut și alte state membre s-au opus primirii celor două în Schengen, printre care Franța, Germania, Finlanda sau Austria.

Anul acesta, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz s-au exprimat în favoarea primirii României și Bulgariei, dar și a Croației - intrată mai târziu în UE - în spațiul Schengen.

Misiunea de reevaluare

România și Bulgaria au propus o reevaluare, misiunea fiind organizată la începutul lunii octombrie de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai unor state membre. Misiunea nu va reevalua criteriile deja îndeplinite, ci ar putea duce la schimbarea atitudinii olandeze.

Petar Vitanov a precizat că misiunea de reevaluare se va derula în Bulgaria între 9 și 15 octombrie. La misiunea din Bulgaria participă reprezentanți a 15 state membre. Dar printre ei nu se numără și olandezi.

”Sperăm că Olanda își va trimite experții pentru a verifica informațiile și pentru a se convinge că toate criteriile sunt îndeplinite.