Cu ocazia unei vizite în Croația, unde s-a întâlnit cu premierul acestei țări, Andrej Plenkovic, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat în legătură cu afirmațiile lui Trump pe tema Groenlandei, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).

Rutte a răspuns critcilor pe tema ofensivei sale de a-și exercita farmecele și pe tema repetatelor sale lingușeli la adresa lui Trump (cea mai faimoasă fiind aceea când i-a spus „tătic”), afirmând: „Eu cred că Donald Trump face ceea ce trebuie pentru NATO, atunci când ne încurajează pe toți, cei din Europa, să cheltuim mai mult” ca să egalăm cheltuielile SUA.

El a spus că este „ferm convins” că „fără Donald Trump, nu am fi avut niciodată rezultatele obținute la summitul de la Haga”, de anul trecut, respectiv, majorarea cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB.

„Deci, dacă laud pe cineva, mă bazez pe niște fapte și cred că astea sunt faptele”, a spus el.

El nu a răspuns întrebării directe legate de comentariile lui Trump pe tema Groenlandei, dar a spus că salută discuțiile celorlalți aliați „pentru a se pune de acord, pentru a conlucra” și pentru a se implica mai mult în Bazinul Artic și în Nordul Îndepărtat.

„Ați văzut unele anunțuri făcute astăzi de britanici și de germani, acum conlucrăm cu toții ca să vedem ce putem face practic ca alianță, inclusiv în privința celor șapte membri ai noștri, aliații din nord, legat de Bazinul Arctic, ca să colaborăm și să trecem într-adevăr la pasul următor, care e crucial”.

El a mai spus că Danemarca „își sporește deja investițiile atunci când se pune problema apărării”, inclusiv „în privința unor capacități unice de apărare a unor teritorii precum Groenlanda”.

„Așadar, colaborăm într-adevăr în această privință. Iar singura mea grijă este cum să rămânem în siguranță în fața rușilor, împotriva altor adversari – uitați ce face China, cum își întărește rapid propriile forțe armate, dar uitați-vă și la Coreea de Nord și la alții care ne-ar putea dori răul sau, să zicem, nu chiar binele. În consecință, acesta este rolul meu, iar eu cred că noi vom ajunge acolo”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România