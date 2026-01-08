Un comentariu al jurnalistului Edward Lucas avertizează că actualele declarații ale Occidentului privind sprijinul pentru Ucraina riscă să devină un factor de slăbire a Alianței Nord-Atlantice, în lipsa unei susțineri militare reale și credibile.

În articolul intitulat „Vorbele goale despre Ucraina riscă să condamne NATO”, publicat în „The Times” (Marea Britanie), autorul susține că promisiunile privind desfășurarea unor forțe multinaționale într-o eventuală Ucraină post-armistițiu sunt, în mare parte, simbolice. Armatele europene sunt descrise ca fiind subfinanțate, cu stocuri insuficiente de muniție și cu deficiențe majore în logistică, transport militar și apărare antiaeriană.

Lucas compară situația actuală cu perioada Războiului Rece, când NATO se baza mai ales pe credibilitate și pe un angajament ferm al Statelor Unite. În prezent, avertizează autorul, această credibilitate este în declin, mai ales în contextul unei Americi imprevizibile, în care alianțele sunt tratate mai degrabă ca opționale decât ca fundamentale pentru securitatea globală.

Jurnalistul atrage atenția că desfășurarea unor contingente reduse, fără reguli clare de angajare și fără voință politică de a răspunde unei agresiuni, ar putea avea efectul invers celui dorit: ar expune trupele occidentale și ar încuraja Rusia să testeze limitele alianței. În acest context, Vladimir Putin este descris drept un lider dispus să își asume riscuri și să exploateze ezitările Occidentului.

Concluzia comentariului este una severă: în timp ce Rusia acționează decisiv, Europa „ezită și se preface”. Fără investiții serioase în apărare și fără o coaliție europeană unită și hotărâtă, avertizează Edward Lucas, rezultatul final nu va fi unul absurd, ci „sumbru și umilitor” pentru securitatea europeană.