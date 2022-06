Publicația greacă Efimerida Ton Syntaktion i-a luat un interviu Laurei Codruța Kovesi, cu ocazia marcării unui an de la înființarea Parchetului European.

„În decurs de un an am înregistrat și analizat peste 4.000 de sesizări de infracțiuni, am demarat până acum 929 de anchete și am procedat la sechestrarea de bunuri în valoare de peste 216 milioane de euro. Demonstrăm valoarea adăugată a serviciului nostru prin anchetele cu privire la crima organizată”, a declarat Kovesi.

La un an de la intrarea în funcțiune a Parchetului European (EPPO), instituția paneuropeană de investigare a fraudelor care implică fonduri europene și TVA, Efimerida Ton Syntaktion a vorbit cu românca ce a fost caracterizată drept „țarina UE pentru combaterea fraudei”.

„Nu pot comenta cazuri concrete și nici nu vă pot spune dacă există o anchetă în derulare”, a declarat ea pentru ziarul nostru, lăsând indirect deschisă posibilitatea ca spețele Touloupaki și Novartis să se numere printre dosarele instituției.

(Dosarul Novartis vizează mituirea de către compania farmaceutică a unor importanți politicieni, inclusiv miniștri, funcționari publici și angajați din spitale pentru menținerea prețurilor la medicamentele companiei la un nivel ridicat și pentru un acces mai mare pe piața grecească. Eleni Touloupaki a fost procuroul anticorupție care a investigat cazul și care a fost acuzată apoi de diverse abuzuri pe care le-ar fi comis în cursul acestei investigații. Touloupaki susține că investigația a fost oprită după instalarea guvernului de dreapta, al Noii Democrații în 2019, din cauză că ”a intrat în conflict cu mari interese politice ale țării" n.trad).

Răspunzând la întrebarea noastră, Kovesi a precizat că Parchetul European nu poate investiga decât infracțiunile comise după 2017, prin urmare și cazul de spălare de bani din dosarul Novartis ar putea fi inclus în acestea.

Tăioasă, directă, clară, Kovesi face bilanțul unui an și dezvăluie că de ieri, șapte procurori greci fac parte din EPPO.

Reporter: Un an de funcționare a Parchetului European. Cum a fost acest an pentru dvs după începutul plin de peripeții?

Laura Codruța Kovesi: Cred că am dovedit deja valoarea adăugată a serviciului nostru. Toată lumea se aștepta ca Parchetul European să înceapă încet-încet, pas cu pas, să ne creștem activitatea în ani de zile. Dar pot spune că am început cu o viteză supersonică, după părerea mea, pe baza datelor statistice, în special în ceea ce privește investigațiile transfrontaliere și principala noastră competență în combaterea crimei organizate.

Reporter: Ne puteți vorbi despre cazurile pe care le-ați instrumentat anul acesta?

Laura Codruța Kovesi: Vă voi da câteva date. Am înregistrat și analizat peste 4.000 de sesizări de infracțiuni, am demarat până acum 929 de anchete. Și am sechestrat bunuri în valoare de peste 216 milioane de euro. Dar, după cum spuneam, cele mai mari realizări ale Parchetului sunt două lucruri cheie: că demonstrăm că am început să protejăm lumea. Și dovedim valoarea adăugată a serviciului nostru în investigațiile transfrontaliere și de crimă organizată. Avem 35 de birouri în 22 de state membre.

Reporter: Ce s-a întâmplat cu numirea celor doi procurori din Grecia rămași în suspensie? Chiar și dvs v-ați deplasat la Atena...

Laura Codruța Kovesi: Doi noi procurori au fost numiți chiar ieri la Atena. Am primit cele două noi propuneri săptămâna trecută. Și a fost definitivată procedura scrisă necesară pentru numirea lor.

Reporter: În Grecia, martori de interes public, magistrați și jurnaliști din cazuri de corupție, cum ar fi cazul Novartis, se confruntă acum ei înșiși cu acuzații. Un caz tipic este cazul fostului șef al Parchetului Anticorupție, Eleni Touloupaki. De fapt, unii spun că situația ei este similară cu a dvs. Cunoașteți cauza (adică dosarul Novartis n.trad.) despre care El. Touloupaki susține că ar fi prejudiciat bugetul european?

Laura Codruța Kovesi: Am auzit despre această situație pentru că am primit niște scrisori de la cetățeni și membri ai Parlamentului grec. Dar pentru mine este foarte greu să comentez un caz național sau un caz concret. Cred că soluția finală va veni de la judecători, în instanță. Și va trebui să fie o decizie care să stabilească dacă există ceva sau nu, așa că pentru mine este foarte, foarte greu să comentez.

De asemenea, nu pot confirma sau infirma dacă există investigații în derulare în acest caz. Pot spune doar că putem investiga doar cazuri în care infracțiunile au fost comise după 2017, pentru că nu avem competență pentru perioada de dinainte. Și putem investiga doar cazuri legate de competența noastră, fraudă sau corupție legată de fraudă în detrimentul oamenilor.

Reporter: La început ați avut probleme cu desemnarea procurorilor în mai multe țări, unele dintre acestea punând sub semnul întrebării competența dumneavoastră. Care este situația astăzi?

Laura Codruța Kovesi: Continuăm să avem probleme în cooperarea noastră pe baza regulamentului privind Parchetul European. Statele membre neparticipante ar trebui să recunoască serviciul ca autoritate competentă. Și acest lucru nu s-a întâmplat în Polonia și trebuie să spun că cel mai mare număr de cazuri care implică state membre neparticipante sunt legate de Polonia. Le-am trimis multe cereri de cooperare și au refuzat. Explicația a fost că ei nu au transpus regulamentul în legislația lor și trebuie să așteptăm până o fac. Dar regulamentul a fost adoptat în 2017. Toate statele membre au avut la dispoziție mai mult de cinci ani pentru a încorpora reglementarea actuală în legislația lor. Suntem în discuții cu ei, dar nu putem semna această reglementare de lucru până când nu vor recunoaște Parchetul European ca autoritate competentă.

Există o problemă cu Irlanda - am trimis o solicitare și nu am primit niciun răspuns. Și a trecut deja mai bine de un an și două luni. Sunt probleme și cu Slovenia. În primul rând, pentru că a refuzat să-i desemneze pe cei doi procurori europeni care îi revin. Și în al doilea rând, încearcă să schimbe Codul Penal și prin modificările respective ar putea afecta activitatea Parchetului European. Așa că am ridicat toate aceste probleme într-o scrisoare pe care am trimis-o Comisiei Europene. Și de fiecare dată când vom identifica astfel de tentative vom informa Comisia Europeană.

Reporter: Ați deținut funcții dificile, ați suferit persecuții în țara dumneavoastră. Cum este noua dvs carieră ca primul procuror european?

Laura Codruța Kovesi: Când am fost numită procuror general în România, am spus că „este cea mai dificilă muncă”. Apoi am fost șefă a Autorității Anticorupție. Și am spus: „nu, asta este și mai grea”. Acum, trebuie să infirm cele spuse mie însămi și să spun că aceasta este cea mai dificilă și mai interesantă muncă pe care am putut-o face vreodată. Nu este doar faptul că atunci când am început nu exista nimic. Am fost numită în funcție în octombrie 2019. Am mers la un birou al Comisiei Europene și mi-au spus: „Acum trebuie să faci un serviciu paneuropean”. Așa că a trebuit să creăm totul de la zero. Și treptat, am dobândit din ce în ce mai mulți membri în echipa noastră.Inițial bugetul nostru a fost de 8 milioane de euro. Și ar fi trebuit să începem cu 32 de procurori europeni și am spus de la început că acest lucru este imposibil.

Cu întreaga echipă a Parchetului European, cred că am construit o nouă instituție. A fost foarte dificil pentru că venim din 22 de state membre cu mentalități diferite, experiențe diferite, mod diferit de organizare și lucru în justiție. Și trebuie să acționăm ca o echipă. Și asta este ceva ce nu am avut în cariera mea profesională. Deci a fost o adevărată aventură. Și majoritatea colegilor au fost nevoiți să-și părăsească zona de confort. Au făcut-o și asta e important...

Sursa: RADOR