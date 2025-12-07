Elon Musk a intrat într-o confruntare deschisă cu Uniunea Europeană, după ce Comisia Europeană a sancționat platforma X (fostul Twitter) cu 120 de milioane de euro, prima amendă majoră aplicată în baza Digital Services Act (DSA).

Decizia, justificată prin lipsa de transparență și prin mecanisme considerate înșelătoare în afișarea bifei albastre, a declanșat o reacție virulentă din partea lui Musk, care a transformat disputa tehnico-juridică într-un atac direct la adresa instituțiilor europene.

Potrivit Comisiei, X a încălcat prevederile DSA prin modul în care comercializează simbolul de verificare – accesibil oricui contra-cost, fără autentificare veritabilă –, prin absența unei biblioteci publicitare funcționale și prin restricționarea accesului cercetătorilor la date esențiale privind dezinformarea. Bruxelles-ul subliniază că măsura nu vizează conținutul politic, ci protecția utilizatorilor și transparența algoritmică, piloni-cheie ai noilor reguli digitale în UE.

Replica lui Musk a fost imediată și radicală. Într-o serie de postări pe X, el a acuzat Uniunea Europeană că folosește legislația digitală ca instrument represiv și că subminează libertatea de exprimare. Într-un mesaj care a atras atenție globală, Musk a afirmat că „UE ar trebui desființată”, iar puterea ar trebui returnată statelor membre – un apel care depășește cu mult disputa inițială privind respectarea normelor de moderare și transparență.

Declarațiile miliardarului american au fost întâmpinate cu critici dure în capitalele europene, dar au primit sprijin imediat din Rusia. Fostul președinte Dmitri Medvedev i-a răspuns cu un „Exactly”, transformând polemica într-un ecou geopolitic exploatat de presa de stat de la Moscova. Pentru lideri europeni precum ministrul de externe polonez Radosław Sikorski, reacția Kremlinului confirmă riscurile unei retorici care slăbește instituțiile europene într-un moment de vulnerabilitate strategică.

Confruntarea dintre Musk și UE este rezultatul unui conflict mai vechi. Din 2023, Bruxelles-ul a avertizat în repetate rânduri că X a redus capacitatea de moderare, a reactivat conturi suspendate pentru propagandă și a limitat accesul cercetătorilor la date privind campaniile de manipulare, toate în contradicție cu cerințele DSA. Amenda de acum nu este decât primul pas. Platforma are 60 de zile pentru a propune remedieri și 90 de zile pentru implementare, în caz contrar riscând sancțiuni suplimentare sau, în scenariul extrem, limitarea funcționării sale în spațiul european.

În timp ce Musk anunță o „luptă publică” cu Bruxelles-ul, iar Kremlinul își exprimă deschis simpatia, tensiunea dintre marile platforme tehnologice și reglementarea democratică devine un nou teren al competiției geopolitice. UE își afirmă autoritatea în materie de supraveghere digitală, iar X devine cazul-test care va arăta dacă legislația europeană poate fi aplicată în mod credibil giganților globali ai tehnologiei.