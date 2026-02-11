Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, președintele francez i-a invitat pe omologii săi europeni să investească în tranziția ecologică, inteligența artificială și informatica cuantică, notează „Le Figaro” (Franța).

„De nouă ani, pledez pentru o Europă mai suverană”, a declarat Emmanuel Macron marți, 10 februarie, cu două zile înainte de o reuniune a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene, programată joi la Bruxelles.

Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, printre care „Le Monde”, „The Economist” și „Süddeutsche Zeitung”, președintele francez a afirmat că „amenințările” și „intimidarea” comercială din partea Statelor Unite nu s-au „încheiat” și că cele 27 de state membre „vor fi date la o parte” dacă nu stabilesc o „preferință europeană” în sectoare strategice în fața concurenței americane și chineze. Convins de necesitatea de a afirma puterea europeană, el a pledat pentru „lansarea unei capacități comune de împrumut pentru aceste cheltuieli viitoare, euroobligațiuni orientate spre viitor”. Astfel, el a apărat utilizarea unui nou împrumut comun de către cei Douăzeci și Șapte, care ar finanța investiții strategice și ar permite Uniunii Europene să „abordeze hegemonia dolarului”.

„Astăzi, avem trei bătălii de dus: în securitate și apărare, în tehnologiile verzi și în inteligența artificială și calculul cuantic. În toate aceste domenii, investim mult mai puțin decât China și Statele Unite. Dacă UE nu face nimic în următorii trei până la cinci ani, va fi dată la o parte în aceste sectoare”, explică Emmanuel Macron, care pledează pentru „investiții comune”. Pentru că „dacă vrem ca aceasta să păstreze piața internă, să evite o fragmentare suplimentară, nu trebuie să o lăsăm pe seama națiunilor”, continuă președintele. El estimează nevoile de investiții publice și private ale UE la „aproximativ 1.200 de miliarde de euro pe an”, adunând cerințele pentru „tehnologii verzi și digitale” și „apărare și securitate”.

În ceea ce privește întrebarea dacă este nevoie de mai mult protecționism în Europa, Emmanuel Macron răspunde că „trebuie să ne protejăm industria”. „Chinezii o fac, americanii la fel. Europa este în prezent cea mai deschisă piață din lume. Confruntată cu acest lucru, ideea nu este să fim protecționiști, ci să fim consecvenți, adică să nu impunem producătorilor noștri reguli pe care nu le impunem importatorilor non-europeni”, subliniază el, referindu-se aici la decizia sa de a se opune acordului comercial dintre UE și Mercosur. „Un acord prost”, spune el. El continuă specificând că anumite sectoare încep să fie protejate, „prin impunerea de taxe pe vehiculele electrice chinezești puternic subvenționate”, de exemplu, sau „prin introducerea de clauze de salvgardare pentru oțel”. „Planul auto, prezentat acum câteva săptămâni de Comisie, demonstrează, de asemenea, o preferință europeană”, conchide el.

Sursa: Rador Radio România