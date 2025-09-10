Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a reafirmat angajamentul ferm al Estoniei față de Ucraina, subliniind că singura cale realistă către pace constă în sprijin militar maxim pentru Kiev și presiune economică intensă asupra Moscovei.

Agenția ucraineană de știri Ukrinform amintește că, înaintea întâlnirii din Alaska dintre președintele american, Donald Trump, și dictatorul rus, Vladimir Putin, ministrul eston a scris pe o rețea socială că, „dacă granițele pot fi schimbate prin forță, nimeni nu mai este în siguranță”. Potrivit oficialului estonian, Rusia este mai departe de obiectivele sale inițiale decât era la începutul războiului, astfel că Ucraina trebuie susținută nu doar militar, ci și prin garanții de securitate credibile, inclusiv prin Coaliția celor dispuși, formată din peste 30 de state. Oficialul a mai subliniat că NATO rămâne singurul mecanism real de securitate pe termen lung pentru Ucraina.

Totodată, Tsahkna a evidențiat că 59% dintre estonieni susțin ajutorul militar pentru Ucraina, 71% susțin acordarea de ajutor umanitar, iar 59% dintre estonieni susțin măsurile de restaurare și reconstrucție a Ucrainei după război. De asemenea, 56% din populația Estoniei sprijină sancțiunile împotriva Rusiei, chiar dacă asta înseamnă o creștere semnificativă a prețurilor la energie și produse alimentare.

În ceea ce privește economia rusă, ministrul a subliniat că sancțiunile funcționează, iar următoarele pachete trebuie să lovească și mai dur în sectorul militar al Rusiei. UE a sancționat deja peste 440 de nave din „flota fantomă” rusă. Estonia va investi peste 10 miliarde de euro în apărare până în 2029, consolidându-și capacitățile militare și de informații pentru a face față amenințărilor rusești.

Tsahkna a avertizat asupra intensificării activităților de spionaj rusesc în Europa, menționând expulzarea recentă a unor cetățeni și diplomați ruși din Estonia.

Sursa: Rador Radio România