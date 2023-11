Eurodeputatul PPE Eugen Tomac va iniția un amplu demers de promovare a situației Tezaurului României transferat în Rusia în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Guvernatorul Băncii Naționale spune că instituția va sprijini demersul.

Primul pas va fi prezentarea, în Parlamentul European, a celor două volume traduse în limba engleză: "The Romanian National Bank Treasure Taken to Moscow" scrisă de Cristian Păunescu și "Destinul Tezaurului României" o colecție de documente inedite, autor Ilie Schipor.

”Acum este momentul potrivit pentru a face cunoscut la nivel european dosarul Tezaurului României de la Moscova. Acum, când Uniunea Europeană își definește strategia privind combaterea traficului de bunuri culturale relocate în timp de război, trebuie să acționăm și să facem cât mai cunoscută această problematică la nivelul instituțiilor europene”, a spus eurodeputatul PMP la Simpozionul cu tema ”Tezaurul României evacuat la Moscova – un drept de creanță mai vechi de un secol”.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat marți că instituția pe care o conduceva sprijini demersurile europarlamentarului Eugen Tomac, în direcția informării membrilor Parlamentului European și a internaționalizării problematicii Tezaurului evacuat la Moscova, dat fiind că, în plan extern, chiar la nivelul decidenților europeni, problema tezaurului a rămas în mare parte necunoscută, scrie News.ro.

El a amintit că anul acesta, în luna decembrie, se împlinesc 107 ani de la evacuarea la Moscova a Tezaurului României și că, începând din anul 1991, BNR a pus consecvent în aplicare o strategie privind prezentarea pentru opinia publică internă și externă a problematicii Tezaurului trimis la Moscova și apoi sechestrat de URSS.