În două voturi separate, Parlamentul European a respins joi două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene.

Prima moțiune, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 179 voturi pentru, 378 împotrivă și 37 abțineri.

A doua moțiune, depusă de Grupul Stângii, a fost respinsă cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă și 78 abțineri.

Luni, 6 octombrie, a avut loc o dezbatere în plen cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.