Eurodeputații au respins cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
actualizat:
În două voturi separate, Parlamentul European a respins joi două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene.
Prima moțiune, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 179 voturi pentru, 378 împotrivă și 37 abțineri.
A doua moțiune, depusă de Grupul Stângii, a fost respinsă cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă și 78 abțineri.
Luni, 6 octombrie, a avut loc o dezbatere în plen cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
Background
În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată Președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul, și anume 72 de eurodeputați.
