Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe a anunțat joi lansarea unei inițiative cetățenești europene "made in România", intitulată "IA-LE BANII", prin care se cere confiscarea averilor nejustificate.

"Dragi români din țară și din diaspora, acum putem să facem împreună ceea ce nu au făcut partidele și politicienii în ultimii 30 de ani. La 34 de ani de când România a devenit țară liberă de comunism și de dictatură, lansăm o inițiativă care, la fel ca legea lustrației, ar fi trebuit realizată încă din 1990. Pentru toți cei care nu pot explica averea dobândită, soluția e simplă: ia-le banii! Pe scurt, cerem ca pentru toți cei care sunt cercetați pentru fapte de corupție să se facă o anchetă separată privind averea totală nu doar a lui, ci și a familiei sale. Nu vorbim doar despre suma sau prejudiciul din dosarul sau dosarele de corupție pe care le are respectivul, ci despre TOATE bunurile mobile și imobile care constituie averea în cauză. Dacă evaluarea veniturilor oficiale încasate este sub valoarea vilelor, limuzinelor, conturilor etc. - Ia-le banii!", a scris Gheorghe într-un mesaj pe Facebook.

Europarlamentarul a transmis și că este nevoie de un milion de semnături în țară și în diaspora ca legislația pentru confiscarea averilor nejustificate să devină realitate nu doar în România, ci în toată Uniunea Europeană.

"Primul pas să reușim împreună - trebuie să avem un număr de inițiatori care să formeze comitetul cetățenilor. Dacă vreți să faceți parte dintre organizatori, INTRAȚI ACUM pe https://ia-lebanii.ro/ și SEMNAȚI acolo, să ne apucăm de treabă", a mai spus acesta.

În finalul mesajului, Vlad Gheorghe susține că "România este țara noastră, nu a lor, este țara oamenilor cinstiți, care muncesc din greu pentru ei și familiile lor".