În ultima zi de lucru înainte de introducerea monedei euro, în fața caselor de schimb valutar din Bulgaria s-au format cozi mari, scrie „Actualno” (Bulgaria) într-un articol semnat de Desislava Liubomirova.

Mulți bulgari se grăbesc să schimbe leva în euro, în ciuda cursului de schimb evident neconvenabil din unele locuri. Schimbul se face la 1,99 leva pentru 1 euro și adesea ajunge chiar la 2 leva.

Oamenii de la cozi au în mod clar un motiv pentru a nu aștepta câteva zile și a avea încredere în instituțiile bancare care vor efectua operațiunea de conversie valutară gratuit.

După Anul Nou, schimbul gratuit de leva în euro va începe la sediile băncilor și ale Poștei Bulgare. Se va face la cursul oficial de schimb de 1,95583 leva pentru 1 euro și fără nicio taxă, până la data de 30 iunie 2026.

La Banca Națională a Bulgariei (BNB), toată lumea își va putea schimba banii pe termen nelimitat - adică oricând doresc, bulgarii pot merge la BNB și pot primi euro.

„Oameni de rând” sau bani suspecți

Pe rețelele de socializare plutește o nedumerite. De ce toți acești oameni au decis că această conversie valutară este atât de urgentă, încât sunt dispuși să aștepte la cozi? „Înțelege cineva marea prostie de a sta la coadă în fața unei case de schimb valutar și de a schimba 2 leva pe 1 euro, când acest lucru se face automat în propriile conturi și gratuit în fiecare bancă după 1 ianuarie? Și depunerea banilor la bancă se face gratuit, exact pentru euro”, a scris jurnalista Liana Pandelieva într-o postare. „Sunt banii «ascunși» ai bulgarilor îngrozitor de săraci atât de mulți încât nu îndrăznesc să intre într-o instituție bancară? Oare atât de mulți bulgari ascund bani unii de alții în familii încât nu pot împărți suma ascunsă pe la colțuri secrete între mai mulți adulți și astfel să-i depună în conturi?”, mai întreabă ea.

În opinia ei, cel mai bun lucru care se întâmplă în Bulgaria în această etapă este „că au fost scoși banii profund ascunși - doar în ultimele săptămâni, înainte de noua monedă, 2,9 miliarde de leva au fost depuse în bănci, iar depozitele depășesc 100 de miliarde de leva”. Separat, există o creștere bruscă a achizițiilor de proprietăți, al căror preț a crescut cu 15% numai în acest an și o sumă nespecificată de bani a fost spălată în aceste trazacții, mai scrie Pandelieva. Ea a citat un raportaj recent care arăta cozi lungi de oameni care se grăbeau să plătească facturile la utilități. „Nu am mai plătit o factură la o casă de marcat din 2002, când totul se putea deja plăti online. Dacă nu îi avem în vedere pe cei câțiva vârstnici care au probleme cu plățile online, ce fac tinerii la cozi?”, întreabă Pandelieva.

Alți utilizatori de pe net au fost mai radicali, spunând că bulgarii sunt „un popor foarte, foarte simplu”.

Experții fac și ei apel la rațiune

Cozile din fața băncilor și a caselor de schimb valutar au fost comentate și de economistul și lector la Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, Vasil Karaivanov.

„Nu înțeleg de ce oamenii se grăbesc să schimbe sau să depună leva. Cursul de schimb actual este mai puțin favorabil decât cel fix, care va fi obligatoriu”, a spus el.

Potrivit lui Karaivanov, nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la tranziția propriu-zisă. Este posibil ca în perioada cuprinsă între ora 21:00 pe 31 decembrie și în primele ore ale zilei de 1 ianuarie, unele sisteme bancare să fie temporar inactive din cauza tranziției tehnice la noul regim, dar se așteaptă ca acest lucru să fie de scurtă durată. „Vorbim mai degrabă despre minute, nu ore. Perioada mai lungă anunțată este mai mult pentru reconfigurare”, a explicat economistul. El a sfătuit persoanele care planifică plăți în ajunul Anului Nou să aibă la îndemână o anumită sumă în numerar, deoarece plățile cu cardul ar putea să nu funcționeze temporar.

Economistul a spus că nu este nevoie ca oamenii să se grăbească și să aștepte la cozi lungi înainte de 1 ianuarie. Banca Națională a Bulgariei va schimba leva în euro la un curs fix, fără nicio limită de timp - timp de ani de zile, așa cum fac alte bănci centrale europene.

