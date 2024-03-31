Faptul că UE rămâne într-o stare de stagnare după luni de încercări și erori pare de la sine înțeles; se află în căutarea ei înșiși, într-un fel de izbăvire pe care o îmbrățișează și Ursula von der Leyen, scrie „20 Minutos” (Spania).

Von der Leyen este sub lupă ca lider și pare să fi acceptat provocarea în dezbaterea de miercuri de la Strasbourg privind Starea Uniunii. „Europa trebuie să lupte pentru locul ei într-o lume în care multe mari puteri sunt ambivalente sau deschis ostile”, cu dependențele ca armă”, și din toate aceste motive „trebuie să apară o nouă Europă”. Acesta este rezumatul unei președinte a Comisiei Europene care și-a transformat cel mai plictisitor discurs în ceea ce este probabil și cel mai bun diagnostic al relelor și provocărilor continentului.

Europa își caută propriul suflet într-un context în care nu vrea să fie nici Rusia, nici China, nici Statele Unite. Vrea să fie ea însăși, dar rețetele trecutului nu se mai aplică prezentului, cu atât mai puțin viitorului. „Nu e timp sau spațiu pentru nostalgie”, le-a spus liderul german europarlamentarilor. Ce înseamnă asta cu adevărat? Apărarea valorilor democratice nu merită proclamată; UE are nevoie și de acțiune, care încă nu a venit; da, aceeași UE care s-a dovedit a fi cufundată în bătălii politice interne, pentru că, fără acestea, nu ar fi nevoie de atâtea apeluri la coordonare și unitate.

Noua versiune a lui von der Leyen a venit în Gaza cu ceva nu complet nou: Bruxelles-ul presupune deja că Israelul încalcă acordul de asociere, iar grupurile de stânga din Parlamentul European s-au îmbrăcat în roșu pentru a protesta față de lipsa (sau uneori inexistența) de răspuns a UE la ceea ce se întâmplă în Fâșie. Tocmai aici lipsește unitatea, și lipsește pentru că Germaniei i-au trebuit multe luni pentru a face pasul pe care l-a făcut la Strasbourg: cenzurarea Israelului, întreruperea finanțării bilaterale de la Comisia Europeană și anunțarea necesității ruperii legăturilor comerciale cu Tel Avivul. Acum mingea este în terenul țărilor respective.

În sesiunea plenară, oamenii au plâns pentru povestea Sașei, cerând întoarcerea copiilor ucraineni „răpiți” de Rusia și lăudând munca pompierilor europeni în incendiile din Spania. Au existat însă voci, precum cea a lui Iratxe García, care i-au cerut președintei Comisiei să se gândească și la copiii din Gaza. Europa este victima unui dublu standard față de Gaza și Ucraina și, pentru mulți, și-a pierdut o parte din suflet. Mesajul lui Von der Leyen a fost aproape ca și cum ar fi cerut scuze, deși indirect, pentru inacțiune. Este o președintă aflată sub o supraveghere constantă și știe asta; atât de mult încât va trebui să se confrunte cu o nouă moțiune de cenzură, susținută de Patrioții, dar și de stânga radicală.

Ursula von der Leyen este pusă în fața oglinzii. Și dacă ea stă în fața oglinzii, o face și întreaga UE. Hiper-liderismul are aceste calități. „Acum optzeci de ani, continentul nostru era un iad pe pământ. Acum patruzeci de ani, continentul nostru era împărțit de un zid. Dar de fiecare dată, europenii au decis să lupte pentru un viitor mai bun. Să se redreseze și să devină mai puternici”. Apelul la sufletul cetățenilor a făcut parte, de asemenea, din formulă: sufletul Europei este ceva scris în cărțile de istorie; a privi în interior înseamnă a nu uita acel suflet, ci și a-l proteja prin acțiuni... și a le face tangibile.

Și cum rămâne cu Statele Unite? „Taxele sunt taxe. Dar acordul oferă o stabilitate crucială în relațiile noastre cu Statele Unite într-un moment de insecuritate globală gravă. Luați în considerare repercusiunile unui război comercial în toată regula cu Statele Unite”, a avertizat von der Leyen, apărând acordul comercial semnat în august cu Donald Trump. UE, a susținut ea, trebuie să evite haosul și de aceea calea aleasă este cea corectă, potrivit liderului german. Dar lucrul de care von der Leyen nu este conștientă este că haosul există deja, chiar și cu pactul, pentru că acesta este haosul cu care Europa trebuie să trăiască acum.

În multe momente, a părut că Comisia Europeană a avut un an întârziere: faptul că locuințele, tehnologiile curate, industria și reducerea birocrației sunt priorități pentru viitor era deja afirmat în campania electorală din 2024. Și s-au făcut pași, dar prea lent pentru ceea ce cere realitatea. Faptul că prioritățile nu s-au schimbat, recunoaște Bruxelles-ul, nu este un lucru rău; faptul că retorica nu s-a schimbat poate fi, pentru că indică faptul că s-a făcut mai puțin decât se aștepta. C. Tangana a cântat deja asta: ambiție excesivă. Genul care există atunci când se promite mai mult decât se poate realiza.

Discursul lui Von der Leyen poate fi rezumat într-o singură propoziție: „Dați-mi încă o șansă”. Poate că ea, și prin urmare Uniunea Europeană, au irosit deja mai multe oportunități recent: cu Gaza, cu o apărare mai autonomă, cu decizii mai agile, astfel încât cetățenii să nu creadă (pentru că mulți încă o fac) că Europa se scufundă în timp ce totul în jurul ei se învârte în jurul puterii, autocrațiilor, mâinilor de fier și războiului. Dezbaterea despre Starea Uniunii a căutat un fel de izbăvire, dar ciclul nu poate fi fără sfârșit. Dacă „Europa este în conflict”, va trebui să lupte pentru propria supraviețuire.

Sursa: Rador Radio România