Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că este încrezător că aliații Ucrainei vor fi alocat 5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA, notează „Euronews” (Italia).

Potrivit lui Rutte, aliații au promis acum miliarde de dolari în achiziții militare americane în cadrul inițiativei „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), care prevede coordonarea de către NATO a achiziționării de echipamente de care Ucraina are nevoie din stocurile SUA.

Programul a fost lansat în iulie, după ce Administrația Trump a anunțat că va reduce drastic livrările de echipamente letale și neletale către Ucraina. Peste 20 de aliați au contribuit deja. În această săptămână, cinci aliați au anunțat noi angajamente de cheltuieli, inclusiv Canada (171 de milioane de euro), Olanda (214 milioane de euro), Norvegia, Polonia și Germania, care au alocat un total de 429 de milioane de euro.

În ultimele zile, Australia și Noua Zeelandă s-au angajat, de asemenea, să participe la program, chiar dacă nu sunt membre ale Alianței.

Această ultimă rundă de angajamente ne pune „pe drumul spre 5 miliarde de dolari pentru întregul an”, a declarat Rutte reporterilor după o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO la Bruxelles. El a adăugat că lista aliaților participanți pare să crească și că acum, la cinci luni de la lansarea programului, „doar câteva țări” nu și-au asumat încă angajamente prin PURL. Printre acestea se numără Italia și Franța, care preferă să doneze echipamente fabricate în Europa. Această decizie este întâmpinată cu o frustrare crescândă în rândul unor țări participante.

Sosind la reuniunea NATO, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că „trebuie să împărțim povara”. „Nu putem continua, deoarece suntem acum pe umerii țărilor nordice, ai țărilor baltice, ai Germaniei, Poloniei și a altora”, a adăugat Rutte.

Se estimează că Ucraina va avea nevoie de cel puțin 83 de miliarde de euro pentru a-și finanța nevoile militare în următorii doi ani. Europenii, care au fost până acum cei mai mari donatori de sprijin militar și macrofinanciar pentru Ucraina, ar trebui să suporte cea mai mare parte a poverii.

Rutte a declarat că se așteaptă ca angajamentele PURL să continue să ajungă la 1 miliard de dolari pe lună până la sfârșitul anului 2026. „Pentru anul viitor, avem din nou nevoie de mulți bani pentru întregul an”, a mai spus Rutte. „Cel puțin un miliard, poate chiar puțin peste un miliard pe lună. Ar putea fi vorba de aproximativ 15 miliarde de dolari, poate puțin mai mult pentru întregul an”.

