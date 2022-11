Europarlamentarii PSD Dan Nica și Victor Negrescu susțin că au obținut "angajamentul ferm" al comisarei social-democrate din partea Suediei, Ylva Johansson, pentru o decizie favorabilă privind aderarea României la Spațiul Schengen.

"Odată cu renunțarea la MCV, a dispărut și ultimul pretext pentru ținerea României în afara Schengen. Am apreciat, în acest context, sprijinul categoric al d-nei Johansson pentru aderare și faptul că o consideră, din acest punct, o obligație pentru Consiliul European, dat fiind raportul Comisiei Europene, care constată îndeplinirea tuturor condițiilor. Avem de partea noastră atât faptele recunoscute oficial, cât și suportul politic al Parlamentului European și al Comisiei Europene", a subliniat Dan Nica, citat într-un comunicat de presă.

Comisară pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a avut, potrivit europarlamentarilor PSD, o abordare "pozitivă și fermă", reiterând sprijinul pentru accederea țării noastre în Spațiul Schengen.

"Am discutat cu doamna comisar Ylva Johansson despre șansele tot mai mari pe care le are România de a adera la Spațiul Schengen, în contextul finalizării raportului privind Mecanismul de Cooperare și Verificare. Am prezentat, încă o dată, atuurile României, am subliniat necesitatea unei decizii ce trebuie luată anul acesta pentru aderarea noastră la zona de libera circulație și am discutat despre eforturile care trebuie făcute în continuare pentru a convinge statele reticente. I-am mulțumit comisarului nostru social-democrat pentru eforturile personale făcute în sprijinirea României și mă bucur că am reușit să punem la dispoziția Comisiei Europene și a statelor care gestionează frontierelor externe ale UE fonduri suplimentare, ca urmare a amendamentelor pe care le-am depus și care au fost aprobate în bugetul european pentru anul viitor", a declarat Negrescu.

Săptămâna trecută, Comisia a solicitat Consiliului să ia fără întârziere decizia necesară pentru a permite Bulgariei, României și Croației să participe pe deplin la spațiul Schengen.



Comisara suedeză Ylva Johannson a declarat că cele trei state sunt pregătite să facă parte din spațiul Schengen.

Ea s-a referit la rezultatele foarte bune ale misiunilor voluntare efectuate în octombrie în România și Bulgaria de către experți ai Comisiei, Frontex și din mai multe state membre. Totodată, s-a referit la o nouă misiune fără a da detalii. G4Media scrie că Olanda face o misiune de evaluare în România.

Totuși, opoziția, prin formațiunea extremistă Suedezii Democrați, se opune aderării noastre la Schengen. Formațiunea nu se află la guvernare în Suedia, dar susține Guvernul în Parlament, iar fără sprijinul acestora, Executivul minoritar condus de Ulf Kristersson ar putea fi demis.