Eurodeputații vor discuta miercuri posibilele măsuri suplimentare pentru a pune capăt tuturor importurilor de energie din Rusia, inclusiv cele efectuate prin țări terțe.

Dezbaterea are loc în contextul în care Parlamentul European intră în negocieri cu Consiliul cu privire la un proiect de lege menit să pună capăt tuturor importurilor de gaz și petrol din Federația Rusă.

Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Comisia pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului și-au adoptat poziția comună joi, 16 octombrie.

Acest proiect legislativ vine ca răspuns la utilizarea sistematică ca armă de către Rusia a aprovizionării cu energie, un model care a fost documentat timp de aproape două decenii și care a escaladat odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Începând cu 2006, Rusia a perturbat în mod repetat fluxurile de gaze și petrol către statele membre ale UE.

Invazia din 2022 a fost însoțită de noi manipulări deliberate ale pieței, determinând creșterea prețurilor la energie cu un nivel de până la opt ori mai mare celui anterior crizei și declanșând instabilitate economică, inflație și situații de urgență în materie de aprovizionare în unsprezece state membre.