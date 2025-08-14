„Voința americană este de a obține un armistițiu”, a asigurat miercuri Emmanuel Macron. Liderii europeni au pledat pentru sprijin necondiționat pentru Ucraina, înaintea summitului Trump-Putin de vineri din Alaska, scrie „Les Echos” (Franța).

Întreaga Europă unită, cu excepția Ungariei, a încercat miercuri să convingă Casa Albă să nu abandoneze Ucraina în timpul summitului ruso-american de vineri din Alaska.

Miza este mare, chiar dacă așteptările legate de această întâlnire și obiectivele lui Donald Trump au fluctuat considerabil în ultimele zile. După ce a pretins că va rezolva totul cu un armistițiu și un proiect de acord de pace bazat pe schimburi de teritorii, președintele american a redus marți formatul întâlnirii cu Vladimir Putin la o „întâlnire de contact”, pentru a „testa terenul”.

La finalul discuțiilor de miercuri din cadrul videoconferinței cu Donald Trump, Emmanuel Macron a fost liniștitor: „Dorința americană este de a obține un armistițiu” la summitul din Alaska, a declarat președintele francez.

Președintele american a declarat într-o conferință de presă: „Se pot realiza lucruri mărețe la” summitul din Alaska, care va fi „o întâlnire foarte importantă”. Donald Trump a spus că dorește să organizeze o „a doua întâlnire” între Vladimir Putin, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și el însuși „aproape imediat” după întâlnirea sa cu președintele rus de vineri. El a amenințat Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului.

Niciun schimb teritorial pe masă

„Președintele Trump a precizat foarte clar că problemele teritoriale care intră sub incidența competenței Ucrainei nu pot fi negociate și vor fi negociate doar de președintele ucrainean”, a adăugat el. „Nu există planuri serioase de schimb teritorial pe masă astăzi”, potrivit șefului statului francez.

„În cei trei ani și câteva luni cât a durat acest conflict, nu am fost niciodată aproape de o soluție reală pentru a obține un armistițiu. Și acum avem această oportunitate, datorită muncii președintelui american”, a declarat Keir Starmer, prim-ministrul britanic.

La Berlin, alături de președintele ucrainean, Zelenski, cancelarul Friedrich Merz a reiterat cinci puncte esențiale pentru europeni și Kiev. În primul rând, Ucraina trebuie să fie prezentă la masa negocierilor imediat ce vor avea loc întâlniri ulterioare, iar un armistițiu este o condiție prealabilă pentru negocieri de pace.

„Ucraina este apoi pregătită să negocieze probleme teritoriale. Dar linia de contact trebuie să servească drept punct de plecare, iar recunoașterea juridică a ocupărilor rusești nu este negociabilă”, a explicat Friedrich Merz.

Garanții de securitate

În cele din urmă, negocierile trebuie să includă garanții solide de securitate pentru Kiev și să facă parte dintr-o strategie transatlantică comună. „Președintele american știe că dacă Statele Unite ale Americii lucrează acum pentru o pace în Ucraina care să păstreze interesele europene și ucrainene, se pot baza pe sprijinul nostru deplin”, a declarat Friedrich Merz.

În timpul discuției cu Donald Trump, a fost abordată și situația de pe linia frontului. Volodimir Zelenski le-a explicat partenerilor săi și președintelui american că Putin blufează. „Rusia vrea să dea impresia că poate ocupa întreaga Ucraină. Aceasta este o cacealma”, a explicat președintele ucrainean. „De asemenea, vrea să-i facă pe oameni să creadă că sancțiunile nu funcționează. Nici acest lucru nu este adevărat. Sancțiunile sunt extrem de eficiente”.

Un „exercițiu de ascultare” cu Vladimir Putin

Rămâne de văzut cum se va desfășura întâlnirea din Alaska. Marți seară, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a vorbit despre un „exercițiu de ascultare” care probabil va reaprinde temerile: Vladimir Putin este un manipulator iscusit care va încerca să-și convingă omologul că Ucrainal este responsabilă pentru război.

Prin intermediul videoconferinței de miercuri, europenii au încercat, așadar, să contraatace. Adică, să-i convingă pe Donald Trump și pe vicepreședintele său, J.D. Vance, că orice soluție viabilă necesită acordul Ucrainei și că o victorie politică și/sau militară a Kremlinului ar fi o catastrofă pentru securitatea continentului și, prin urmare, în cele din urmă, pentru Statele Unite.

Inviolabilitatea frontierelor

Europenii au pledat pe lângă Casa Albă să mențină sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și să respecte integritatea teritorială a țării. Dacă vreodată Ucraina, din lipsa resurselor militare, s-ar resemna să nu poată recuceri teritoriile ocupate de armata rusă, acest lucru ar trebui recunoscut de facto, dar nu de jure.

Prin urmare, modificarea frontierelor nu ar fi pusă în aplicare în mod oficial. Acest lucru ar permite menținerea principiului inviolabilității frontierelor pe continent, cel puțin în aparență.

Obținerea de garanții de securitate pentru Ucraina, pentru „după”, rămâne crucială pentru liderii Bătrânului Continent, în timp ce Statele Unite au suspendat toate livrările noi de arme de la revenirea la putere a lui Donald Trump. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, evocă de luni de zile imaginea unei Ucraine ca fiind un „porc spinos de oțel” imposibil de atacat din nou. Aceasta implică arme, sprijin logistic și uman.

Pârghii economice

La Bruxelles există un amestec de îngrijorare și speranță. Se subliniază faptul că summitul NATO din iunie anul trecut „a decurs bine”, adică fără incidente sau probleme, și că cele 18 pachete de sancțiuni ale Uniunii au afectat în cele din urmă economia rusă. Prin urmare, liderii UE cred că pot stabili condiții pentru ridicarea treptată a acestora, păstrând în același timp opțiunea de a le reinstaura dacă Moscova încalcă un viitor acord.

UE a înghețat, de asemenea, active rusești în valoare de aproape 200 de miliarde de euro, deținute în prezent în principal de compania belgiană Euroclear. Uniunea colectează în prezent dobânzi pentru aceste active pentru Ucraina. Unii solicită o confiscare completă a capitalului pentru a finanța efortul de război ucrainean.

Problema ridică însă numeroase chestiuni juridice, iar Banca Centrală Europeană acordă o atenție deosebită atractivității zonei euro pentru investitorii străini. Moscova, ca de obicei, a calificat consultările dintre Washington și europeni drept „lipsite de însemnătate” în această dimineață de miercuri.

