Într-un moment în care UE se confruntă cu transformări complexe și cu o creștere a euroscepticismului, Europuls propune un spațiu autentic de dialog și reflecție asupraviitorului comun european și asupra rolului României în acest proiect.

EUROSFAT 2025 oferă publicului român ocazia rară de a dialoga direct cu cel mai înalt reprezentant al României la Bruxelles, Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, într-un cadru deschis și participativ, menit să stimuleze încrederea și implicarea civică la nivel european.

Dialogul cu Roxana Mînzatu va avea loc vineri, 21 noiembrie 2025, între orele 15:00 și 17:00, la Aula Magna a Palatului Facultății de Drept, Universitatea din București (Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36–46).

Înscrierile se realizează exclusiv pe site-ul oficial al evenimentului.



Discuțiile din 21 noiembrie se vor articula în jurul a patru teme esențiale:

● România și UE - o relație la distanță bazată pe încredere

● Competitivitate și viitorul muncii

● Viitorul educației și rolul acesteia în promovarea democrației

● Noile generații și noul Cadru Financiar Multianual

Sub patronaj european și cu sprijin solid

Evenimentul se desfășoară sub patronajul Parlamentului European, Comisiei Europene și Președinției rotative a Consiliului UE.

Ne bucurăm, de asemenea, de sprijinul partenerilor EUROSFAT 2025: Biroul Parlamentului European în România, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Președinția daneză la Consiliul UE, Universitatea din București - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, DAB Auto Serv, Fundația Friedrich Naumann, eMAG, American Chamber of Commerce în Romania (AmCham), ABB MedTec, DHL, Energy Policy Group, IKEA România, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Asociația LiderJust, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer, Roy&Dâmboviceanu Corcova, Oltenia Bizza, Buticul Phoenix, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri, Fonduri-Structurale.ro,

O ediție aniversară a Forumului EUROSFAT 2025

Dialogul reprezintă a doua etapă a Forumului EUROSFAT 2025, cel mai mare forum de afaceri europene din Europa de Est, organizat anual de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană. Prima etapă, desfășurată pe 22 septembrie 2025 sub titlul „Majoratul României în UE”, a cuprins, în cadrul celor 8 sesiuni desfășurate, prima dezbatere publică privind noul Cadru Financiar Multianual și un dialog important despre procesul de aderare a României la OCDE. Evenimentul a reunit peste 330 de participanți și 45 de vorbitori. Raportul privind concluziile acestei etape poate fi consultat aici.

