Uniunea Europeană a reunit, la Forumul pentru Extindere Europeană pe care l-a organizat la Bruxelles, reprezentanții țărilor candidate și membre, relatează „Milliyet” (Turcia).

În deschiderea forumului prezidat de Comisarul UE pentru Extindere, Marta Kos, a fost subliniată importanța politicilor de lărgire a UE. Kos s-a referit la importanța acestor politici „Cum ne putem asigura că războaiele din Europa vor rămâne mereu doar în cărțile de istorie? Cum ne putem proteja democrațiile de tendințe autoritare? Cum putem dezvolta abilitățile Europei de autodeterminare și de control al propriilor decizii?”.

În cadrul unui eveniment la care a fost invitat doar ziarul „Milliyet” din toată presa scrisă turcească, Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă, Kaja Kallas, a declarat că importanța politicii de extindere a UE a crescut odată cu războiul declanșat de invadarea rusească a Ucrainei. Kallas a subliniat că acest val de extindere va spori securitatea nu numai pentru țările candidate, ci și pentru statele membre ale UE. Deși a recunoscut că negocierile cu Turcia au ajuns într-un impas, Kallas a subliniat că, din cauza contextului geopolitic, este necesară o cooperare mai strânsă cu Ankara în domeniile politicii externe, apărării și securității.

Nou reprezentant la Ankara

Între timp, s-a ajuns la un acord de principiu pentru ca postul de ambasador al UE la Ankara, rămas vacant după ce ambasadorul Thomas Ossowski a fost numit la Reprezentanța Permanentă a Germaniei la UE, să nu rămână neacoperit pentru o perioadă prea lungă de timp.

Competiția dintre Paris și Tallinn pentru candidatură s-a încheiat în favoarea candidatului estonian. Aivo Orav, care este preferatul Ankarei și ocupă în prezent funcția de reprezentant al UE în Kosovo, ar putea să preia funcția de ambasador al UE la Ankara anul viitor, dacă nu vor apărea surprize. Orav este cunoscut drept un apropiat al Înaltului Reprezentant UE pentru Politică Externă, Kaja Kallas. Având în vedere că a ocupat funcția de ambasador al Estoniei la Ankara între 2005 și 2008, Orav cunoaște bine Turcia și importanța sa geopolitică.

Referire la „Scutul democrației” al UE

Marta Kos a subliniat importanța pachetului „Scutul democrației”, anunțat săptămâna trecută de Comisia Europeană, reamintind că acest scut a fost creat pentru a proteja și a promova democrații puternice și rezistente.

Kos a declarat că pachetul este important nu numai pentru statele membre ale UE, ci și pentru țările candidate. În acest context, prim-ministrul Muntenegrului, care a participat la conferință, a declarat că țara sa își propune să finalizeze negocierile de aderare până în 2026, în timp ce prim-ministrul Moldovei a declarat că țara sa intenționează să finalizeze negocierile până în 2030.

Spre deosebire de politicile de extindere derulate până în prezent din motive economice și comerciale, intenția UE de a continua extinderea din motive geopolitice este extrem de benefică din perspectiva Ankarei. De asemenea, este important de subliniat importanța restructurării UE și a mecanismelor de luare a deciziilor înainte de extindere. Cu toate acestea, pentru reluarea procesului de aderare a Turciei, se așteaptă ca Ankara să ia, la rândul său, o serie de măsuri.

Sursa: Rador Radio România