Partidele de extremă dreapta din Europa și Parlamentul European nu au reacții comune față de acțiunea provocatoare a lui Trump de caputare a lui Maduro și față de amenințările sale la adresa Groenlandei. Unele partide tac, altele urmăresc o apropiere de președintele SUA.

Pentru George Simion, candidat la conducerea României (învins la limită în alegerile prezidențiale de anul trecut) și lider al partidului de extremă dreapta AUR, amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda nu reprezintă un motiv pentru a nu declara anul 2026 „anul Americii în România”. Faptul că Washingtonul ar putea ocupa acest teritoriu insular „ar putea deveni o problemă majoră”, a declarat Simion pentru „Politico”, dar el crede că Europa și Statele Unite vor găsi „modalități de a depăși provocările interne”. Singura modalitate ca „Europa să rămână liberă”, a adăugat el, este să „susțină o revenire la relații transatlantice privilegiate” - flatându-l pe președinte înaintea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Anders Vistisen, liderul partidului Patrioți pentru Europa din Parlamentul European, a adoptat o altă abordare. Preluarea Groenlandei de către Trump este „de neconceput”, deoarece ar echivala cu „prăbușirea NATO” (repetând declarația prim-ministrului danez, Frederiksen). „Acesta este în mare parte un teatru politic menit să acopere slăbiciunile interne, nu o strategie coerentă”, a scris Vistisen.

Balazs Orbán, directorul politic al prim-ministrului ungar Viktor Orbán, a explicat mișcarea lui Trump în Venezuela ca fiind „urmărirea intereselor naționale americane pe care s-a angajat să le reprezinte”. Singura opinie a Budapestei asupra acestei chestiuni, a spus el, este că speră că „nu se va prelungi”. Orbán a respins o întrebare legată de Groenlanda ca fiind o chestiune care trebuie decisă „în cadrul NATO”.

Reprezentanții lui Meloni în Parlamentul European au evitat să comenteze.

Doar franțuzoaica Marine Le Pen a criticat SUA pentru capturarea lui Maduro. „Suveranitatea statelor nu este niciodată negociabilă”, a declarat ea duminică.

Sursa: Rador Radio România