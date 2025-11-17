„Fiecare euro peste 10.000 de euro va deveni o tranzacție ilegală”, scrie într-o postare care a atras peste 2,6 milioane de vizualizări și care susține că „banii în numerar vor fi în curând de contrabandă” în conformitate cu legislația UE.

În realitate UE nu a interzis numerarul, explică „Euronews” (Italia), ci introduce o limită a sumei pe care o întreprindere o poate plăti în bancnote, ca parte a unei reforme ample care vizează combaterea spălării banilor și care va intra în vigoare în 2027.

Regulamentul face parte din pachetul UE de combatere a spălării banilor, care, printre alte măsuri, stabilește un plafon de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în tranzacțiile comerciale.

Deși întreprinderile nu vor mai putea accepta plăți în numerar pentru sume care depășesc acest prag, tranzacțiile dintre două persoane fizice într-un context non-comercial sunt, în general, exceptate de la aceste prevederi legale. Guvernele naționale vor putea în continuare să stabilească limite inferioare pentru sumele sub 10.000 de euro.

Conform postării virale, UE incriminează „cumpărarea unei mașini cu numerar”. Acest lucru este înșelător. Începând cu 2027, cumpărarea unei mașini cu bani în numerar nu va fi automat o infracțiune, dar ar putea fi o tranzacție ilegală, în funcție de cumpărător. De exemplu, dacă doriți să cumpărați o mașină în valoare de peste 10.000 de euro de la un dealer, acesta nu poate accepta legal suma respectivă în numerar. Cu toate acestea, puteți achiziționa vehiculul prin transfer bancar sau card.

În caz contrar, europenii vor putea în continuare să economisească, să dețină și să retragă orice sumă de numerar. Tranzacțiile zilnice, cum ar fi cafeaua și alimentele, vor rămâne neschimbate. Prin urmare, este incorect să spunem că UE elimină numerarul.

Deoarece noul regulament se referă în mare parte la tranzacțiile dintre întreprinderi, două persoane fizice vor putea în continuare să cumpere și să vândă orice până la orice sumă folosind numerar, cu excepția cazului în care un anumit stat membru are deja limite naționale mai stricte. Unele țări ale UE, cum ar fi Italia, limitează deja tranzacțiile în numerar între persoane fizice.

Principala modificare prevăzută de noul regulament este că plățile în numerar către întreprinderi vor fi limitate la 10.000 de euro. Întreprinderile nu vor putea accepta sume de numerar peste acest prag.

Pachetul UE de combatere a spălării banilor își propune să combată spălarea banilor prin creșterea coordonării între statele membre. Până acum, UE a avut un amestec de reguli diferite privind limitele naționale pentru tranzacțiile în numerar. În Italia, de exemplu, limita este de 5.000 de euro, în timp ce în Austria nu există nicio limită.

Prin introducerea unei limite de 10.000 de euro pentru plățile în numerar, UE intenționează să impună mai multor plăți să utilizeze canale trasabile, reducând astfel opțiunile de spălare a banilor și alte forme de infracțiuni financiare.

Comisia Europeană afirmă că eliminarea decalajului dintre țări „armonizează normele anti-spălare a banilor” și elimină „lacunele oportune pentru cei care comit fraude”.

Spălarea banilor este răspândită la nivel global și în Uniunea Europeană. Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate estimează că între două și cinci procente din PIB-ul global, până la 1,87 trilioane de euro, sunt reciclate anual.

Un raport din 2023 a constatat că aproape 70% din rețelele criminale din Uniunea Europeană folosesc spălarea banilor pentru a-și finanța activitățile și a-și ascunde activele. Majoritatea folosesc numerar. Potrivit Comisiei Europene, sumele mari de numerar rămân "dificil, dacă nu imposibil, de corelat cu orice act criminal".

Pachetul va intra în vigoare în iulie 2027 și, printre alte măsuri, prevede înființarea unei Autorități UE de Combatere a Spălării Banilor la Frankfurt, care va avea puteri depline de intrare în vigoare în același timp.

Băncile, întreprinderile și autoritățile de reglementare vor avea la dispoziție trei ani pentru a-și adapta sistemele la noile reguli. Deși criticile online la adresa pachetului au fost în mare parte senzaționale, pachetul în sine nu este lipsit de controverse.

Experții au pus la îndoială dacă limita de numerar este de fapt eficientă și dacă infractorii vor trece pur și simplu la alte metode, cum ar fi criptomonedele și transporturile transfrontaliere. Alții au subliniat că succesul politicii depinde de implementarea sa consecventă în toate statele membre, ceea ce s-ar putea dovedi inegal.

Nu este prima dată când afirmații false despre banii în numerar s-au răspândit online în țările europene. Eliminarea numerarului este o teorie a conspirației des întâlnită.

La începutul acestui an, o știre online falsă care susținea că Spania va retrage bancnota de 50 de euro a stârnit panică din cauza impactului dăunător pe care l-ar avea asupra buzunarelor a mii de cetățeni. Banca Centrală a Spaniei a confirmat că nu a ordonat nicio retragere.

În martie, rapoartele din Norvegia și Suedia conform cărora cele două țări își limitau planurile de a renunța complet la numerar din cauza îngrijorărilor legate de securitatea națională au stârnit o narațiune online falsă, care susținea că ambele țări eliminau complet plățile digitale.

Sursa: Rador Radio România