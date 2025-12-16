Donald Trump a declanșat o nouă serie de critici la adresa mai multor țări europene, în special în ce privește modul în care acestea gestionează imigrația, notează „Euronews” (Italia).

Într-un interviu acordat publicației „Politico” pe 9 decembrie președintele SUA a atacat Parisul și Londra, precum și Germania și Suedia. El a acuzat Europa că este „slabă” și „decadentă”, deoarece țările sunt prea concentrate pe „corectitudinea politică”.

„Dacă vă uitați la Suedia, Suedia era cunoscută odinioară ca fiind cea mai sigură țară din Europa, una dintre cele mai sigure țări din lume”, a spus Trump. „Acum este cunoscută ca o țară foarte nesigură - ei bine, destul de nesigură. E greu de crezut că este adevărat: este o țară complet diferită”.

Mai târziu în interviu, el a criticat țările europene pentru că au permis „milioanelor de oameni să intre în țările lor” și că „mulți dintre acești oameni comit crime oribile”.

„Încă o dată, priviți Suedia”, a spus președintele SUA. „Nu atac Suedia; iubesc Suedia. Îi iubesc pe suedezi, dar au trecut de la a fi o țară fără criminalitate la o țară care acum comite multe infracțiuni”.

Dar cât de sigură este, de fapt, Suedia, cunoscută pentru rata sa relativ scăzută a criminalității? The Cube, echipa de fact-checking a „Euronews”, a analizat câteva date.

Diverse valori ne pot oferi răspunsul, cum ar fi Indicele Păcii Globale, care măsoară nivelurile de securitate ale unei țări, conflictele în care este implicată și militarizarea acesteia.

Suedia s-a clasat pe locul 35 din 163 de țări, cu un scor de 1.709. Cu cât o țară este mai aproape de 1, cu atât se presupune că este mai pașnică și mai sigură.

De fapt, țările europene domină jumătatea superioară a clasamentului: opt din primele zece sunt europene, Islanda și Irlanda conducând cu scoruri de 1.095, respectiv 1,26.

Statele Unite s-au clasat pe locul 128, cu un scor de 2.443.

O altă modalitate de a compara nivelurile de siguranță ale Suediei cu cele ale vecinilor săi și ale Statelor Unite este de a lua în considerare datele de la Eurostat, care a înregistrat rate de omucidere la 100.000 de persoane pentru fiecare stat membru al UE, și de la Centrul Național pentru Statistică a Sănătății (NCHS) din SUA, care a făcut același lucru pentru state.

Deși aceste seturi de date nu sunt aceleași, iar metodologiile sunt, prin urmare, ușor diferite, ele ne pot ajuta să înțelegem situația de ambele părți ale Atlanticului.

În 2023, rata omuciderilor în Suedia a fost de 1,15 la 100.000 de persoane, în creștere față de 0,9 în 2014. Aceasta înseamnă că, în teorie, afirmația că Suedia a devenit mai puțin sigură în această perioadă este destul de credibilă.

Suedia se confruntă cu o tendință tot mai mare și îngrijorătoare de intensificare a violenței bandelor, pe care autoritățile o iau în serios.

Numărul împușcăturilor mortale, în special, a crescut brusc din 2013, chiar dacă numărul a scăzut în alte țări europene, surprinzându-i pe criminologii suedezi.

Cea mai mare parte a violenței este comisă de bande criminale implicate în lupte teritoriale și trafic de droguri, iar autorii și victimele sunt adesea tineri recrutați pentru aceste sarcini.

Consiliul Național Suedez pentru Prevenirea Criminalității a subliniat rolul tot mai mare al platformelor de socializare precum TikTok, unde autorii sunt adesea glorificați. Ca răspuns la această tendință, guvernul suedez a prezentat în octombrie o propunere de a reduce vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, în efortul de a aborda problema tot mai mare a bandelor criminale care recrutează minori pentru a comite acte de violență.

Autoritățile au anunțat recent că numărul bandelor criminale active din țară a rămas stabil în 2025, cifrele neindicând nici o creștere, nici o scădere. Cu toate acestea, în comparație cu Statele Unite, Suedia este mai sigură decât cel mai sigur stat: rata de omucideri din New Hampshire a fost de 1,9 în 2023, potrivit NCHS.

Districtul Columbia se află la 33,1, în fruntea listei din SUA și mult mai mare decât Suedia, toate celelalte state fiind între ele.

De asemenea, este semnificativ mai mare decât în ​​toate celelalte țări europene, conform acelorași date Eurostat: Letonia (4,20), Turcia (2,54) și Lituania (2,41) au cele mai mari rate, înainte de a scădea ușor în fața Belgiei (1,38).

Cele mai scăzute rate ale omuciderilor din Europa în 2023 au fost înregistrate în Liechtenstein (0,0), Malta (0,37) și Italia (0,57), potrivit Eurostat.

Sursa: Rador Radio România