Conform unui sondaj reprezentativ realizat în luna octombrie de Centrul pentru Drepturi Fundamentale, în primăvara anului 2026 ar putea fi format un parlament tripartit, scrie Infostart.hu (Ungaria).

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminică, 47% dintre alegători care votează cu siguranță ar susține lista națională Fidesz-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat), în timp ce 42% ar vota pentru Partidul Tisza.

Sondajul din octombrie realizat de Centrul pentru Drepturi Fundamentale a evaluat comportamentul electoral așteptat al celor cu domiciliu în Ungaria în diverse contexte, respectiv răspunsul lor la cele mai importante evenimente politice interne din ultima lună. Centrul scrie în comunicatul său: datele arată un avantaj de popularitate fără echivoc, stabil, dar restrâns pentru partidul de guvernământ, precum și un parlament tripartit: pe lângă Fidesz-KDNP și Partidul Tisza, și Mișcarea Patria Noastră (Mi Hazánk - 6%) se află peste pragul de accedere în Parlament.

Coaliția Democrată, cu 106 candidați la nivel național, are 2% din voturi, în timp ce Partidul Câinelui cu Două Cozi din Ungaria, care în mod tradițional a avut rezultate mai bune între cele două alegeri, are acum 3%.

Potrivit comunicatului, datele sondajului indică faptul că publicul ungar a început să evalueze atât Partidul Tisza, cât și Fidesz-KDNP: astfel acordă 47% sprijin pentru partea națională și 42% pentru Partidul Tisza cu jumătate de an înainte de alegerile parlamentare.

Sursa: Rador Radio România