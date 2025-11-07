Institutul și-a publicat noul calculator de mandate, conform căruia Tisza pornește de la un dezavantaj procentual și pentru a spera la o majoritate absolută ar trebui să primească cu cel puțin 5% mai mult decât FIDESZ, scrie „Népszava” (Ungaria).

Centrul de Cercetare 21 și-a realizat noul calculator de mandate, una dintre principalele concluzii fiind acea că esența sistemului creat de cele două treimi ale FIDESZ nu constă doar în faptul că îl recompensează pe câștigător cu un bonus, în condițiile în care terenul se înclină explicit în favoarea FIDESZ într-un mod care poate fi măsurat în procente, ceea ce înseamnă că Guvernul Orbán poate rămâne la putere chiar dacă partidul de guvernământ primește mai puține voturi decât Partidul Tisza.

Institutul subliniază că calculatorul nu face predicții, ci estimări, bazate pe starea actuală și condițiile de intrare în program, disponibil în opțiunile de meniu ale calculatorului. Întrucât factorii se pot schimba, programul va fi dezvoltat în continuare pe măsură ce se apropie alegerile, a menționat centrul de cercetare.

În calculator, utilizatorul poate introduce orice cote de voturi pe liste naționale presupuse de el, iar modelul va calcula cotele de mandat așteptate în baza situației actuale. Centrul de Cercetare 21 notează: dat fiind faptul că rezultatul câștigătorului în circumscripțiile electorale care oscilează poate depinde de foarte puține voturi, calculatorul este potrivit pentru a arăta tendințele și conexiunile, dar nu și pentru a fi precis.

În baza calculatorului, instituția a ajuns la patru concluzii importante:

Sistemul electoral favorizează nu doar câștigătorul, ci în mod explicit și FIDESZ. Aceasta înseamnă, printre altele, că este ușor de imaginat că FIDESZ ar putea câștiga majoritatea mandatelor chiar dacă Partidul Tisza ar obține mai multe voturi.

Aceasta înseamnă, desigur, că FIDESZ poate obține mai ușor o majoritate de două treimi: pentru partidul de guvernământ este suficientă și o majoritate de 12-14%, în timp ce Partidul Tisza ar avea nevoie de un avantaj pe listă de 16-18 puncte procentuale pentru a ajunge la două treimi.

Dacă partidul Patria Noastră va intra în Parlament, atunci Partidul Tisza va avea nevoie de o performanță de aproximativ 5 puncte procentuale pentru a forma o majoritate absolută și de aproximativ 3,5% pentru a forma o majoritate relativă. FIDESZ ar putea câștiga o majoritate absolută și în condițiile în care Tisza va obține un rezultat mai bun de 1-2 procente pe listă.

Cele mai multe circumscripții electorale, care oscilează în cazul unei majorități minime absolute a Tiszei, sunt în județele Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Győr-Moson-Sopron și Pesta.

Toate acestea sunt posibile, printre altele, deoarece sub guvernul Orbán s-a folosit și așa-numita metodă de manipulare a circumscripțiilor electorale (gerrymandering), a cărei esență constă în redesenarea limitelor circumscripțiilor electorale într-un mod care a asigurat pentru FIDESZ un avantaj (de exemplu, micile așezări rurale, care reprezintă în continuare baza principală a partidului de guvernământ, au o pondere mai mare), astfel că pentru victoria Partidului Tisza nu este suficient ca mai mulți cetățeni să voteze pentru el.

Sursa: Rador Radio România