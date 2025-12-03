Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere o garanție pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, bazat pe active rusești blocate, relatează „Financial Times”, citat de „La Repubblica” (Italia).

Frankfurtul a concluzionat că propunerea Comisiei Europene ar încălca mandatul BCE, relatează ziarul britanic, citând surse oficiale. Oficialii de la Bruxelles au întrebat BCE dacă ar putea acționa ca creditor de ultimă instanță pentru Euroclear Bank - filiala operațională a depozitarului central de valori mobiliare din Belgia - pentru a evita o posibilă criză de lichiditate, au declarat pentru FT persoane familiarizate cu situația. BCE a răspuns că acest lucru nu este posibil. Ziarul citează, de asemenea, o analiză internă a BCE, care sugerează că inițiativa Comisiei ar fi echivalentă cu o finanțare guvernamentală directă. Într-un astfel de scenariu, Banca Centrală Europeană ar ajunge să acopere obligațiile financiare ale statelor membre ale UE, o practică interzisă de tratatele europene, deoarece riscă să alimenteze inflația și să submineze credibilitatea instituției. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că reacția Moscovei ar fi „foarte dură și dureroasă”, dacă țările UE ar folosi active rusești blocate pentru a finanța un „împrumut reparatoriu” acordat Ucrainei.

Președintele Ucrainei și Prima Doamnă, Volodimir, și Olena Zelenski au sosit la Dublin și au fost întâmpinați de prim-ministrul irlandez, Mihail Martin, relatează „Ukrainska Pravda”. Potrivit site-ului de monitorizare a aviației AirNav, avionul prezidențial Airbus A319 UR-ABA, operat de Ukraine Air Enterprise, operat de compania aeriană de stat ucraineană, a aterizat pe Aeroportul Internațional din Dublin la ora 22:47, ora irlandeză. Martin a relatat ulterior pe rețelele de socializare că s-a întâlnit cu familia Zelenski și și-a exprimat „sprijinul neclintit” pentru poporul ucrainean, „care își apără libertatea și democrația”. Martin a postat, de asemenea, o înregistrare video a întâlnirii de pe Aeroportul din Dublin. Marți, în Irlanda, Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, îi va prezenta lui Zelenski un raport detaliat privind negocierile cu delegația SUA din Florida. Umerov a relatat anterior că delegația ucraineană pregătește un raport cuprinzător și îl va prezenta în curând personal președintelui în timpul unei întâlniri în Europa.

„Franța este nerăbdătoare să își trimită trupele în Ucraina” și „continuă să exploreze opțiuni pentru implicarea directă în conflict”, a declarat Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei într-un comunicat, potrivit agenției de știri TASS. Potrivit SVR, „acesta este scopul decretului guvernamental din 31 octombrie 2025, care autorizează utilizarea companiilor militare private pentru a oferi asistență unei «țări terțe într-o situație de conflict armat»”, menționând că orice cetățean european înțelege „despre ce țară este vorba”. „Prezența companiilor militare private franceze în Ucraina, desemnate în decretul menționat anterior drept „operatori relevanți” ai Ministerului Forțelor Armate, va fi considerată de Moscova ca o participare directă a Franței la operațiuni militare împotriva Rusiei”, se adaugă în comunicat. „În consecință, companiile militare private franceze vor deveni principala țintă legitimă a Forțelor Armate Ruse”.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, consideră că Ucraina ar putea fi forțată să facă „concesii dureroase” în procesul de încheiere a războiului de agresiune al Rusiei. „Acesta va fi, fără îndoială, un proces extrem de dificil pentru Ucraina, care ar putea culmina cu un referendum”, a declarat Wadephul pentru „Neue Osnabrücker Zeitung”. Cetățenii ucraineni vor trebui, apoi, să decidă dacă acceptă sau nu condițiile pentru încheierea războiului, a adăugat el, referindu-se la cererea Rusiei de concesii teritoriale extinse. „Este sarcina diplomației de a elabora compromisuri pe care părțile beligerante le pot susține. În cele din urmă, aceasta va implica întotdeauna concesii dureroase”, a subliniat ministrul. În același timp, a subliniat Wadephul, datorită eforturilor diplomatice internaționale, posibilitatea unui armistițiu „nu a fost niciodată mai mare” decât este acum. „O condiție prealabilă crucială va fi ca Ucraina să primească garanții că nu va fi lipsită de apărare împotriva unei noi agresiuni rusești”, a adăugat ministrul, menționând că Statele Unite joacă un rol cheie în acest sens.

