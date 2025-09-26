Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare de instanța care a dispus încarcerarea sa în legătură cu finanțarea libiană a campaniei sale din 2007. Fostul președinte va fi citat în termen de o lună pentru a afla data încarcerării.

Nicolas Sarkozy va merge la închisoare, scrie „France 24” (Franța). Un tribunal din Paris l-a condamnat joi, 25 septembrie, pe fostul președinte la cinci ani de închisoare pentru că „le-a permis apropiaților săi” să contacteze Libia lui Muammar Gaddafi în vederea obținerii unei finanțări ilegale pentru campania sa din 2007.

Chiar dacă va face apel, cel de-al șaselea președinte al celei de-a Cincea Republici Franceze (2007-2012), condamnat în acest proces pentru conspirație criminală și deja condamnat în dosarul interceptărilor telefonice, va fi încarcerat în următoarele săptămâni.

Fostul șef de stat, în vârstă de 70 de ani, va fi citat în termen de o lună de către parchet, care îl va informa cu privire la data încarcerării sale. Un eventual apel nu va suspenda această măsură.

La ieșirea din sala de judecată, Nicolas Sarkozy a denunțat o hotărâre pe care a considerat-o „extrem de gravă pentru statul de drept și pentru încrederea pe care o putem avea în justiție”. El și-a reiterat „nevinovăția” și a anunțat că va face apel la condamnare. „Voi dormi în închisoare cu capul sus”, a insistat el.

Printre reacțiile la condamnarea sa, lidera RN, Marine Le Pen, a criticat „generalizarea executării provizorii”, pe care o consideră „un mare pericol”.

„Întâlniri secrete” cu un înalt oficial libian

Președintele curții, Nathalie Gavarino, a decis că „în calitate de ministru și președinte al UMP”, Nicolas Sarkozy, între 2005 și mai 2007, data ajungerii sale la Palatul Élysée, „le-a permis apropiaților săi și susținătorilor politici - asupra cărora avea autoritate și care acționau în numele său - să contacteze autoritățile libiene pentru a obține sau a încerca să obțină sprijin financiar din Libia în vederea asigurării finanțării campaniei”.

Potrivit instanței, „întâlniri secrete” între Claude Guéant și Brice Hortefeux și un înalt oficial libian, la sfârșitul anului 2005, „au avut sens doar din cauza necesității de a obține fonduri” pentru campania lui Sarkozy, într-un moment în care persoana în cauză nu era încă asigurată de nominalizarea și finanțarea UMP pentru alegerile prezidențiale din 2007.

Cu toate acestea, instanța a considerat că nu are nicio dovadă că această finanțare electorală ilegală s-a materializat.

Această pedeapsă de cinci ani este puțin mai mică decât cei șapte ani de închisoare solicitați de acuzare la sfârșitul lunii martie, după trei luni de audieri. Procuratura l-a acuzat că a încheiat un „pact de corupție faustian cu unul dintre cei mai nefrecventabilii dictatori ai ultimilor 30 de ani” și că este atât „sponsorul”, cât și beneficiarul finanțării ilegale a campaniei electorale.

Judecătorii, însă, nu au urmat interpretarea Parchetului Național Financiar (PNF), care îl prezentase pe Nicolas Sarkozy drept beneficiar al corupției prin finanțarea campaniei sale electorale cu fonduri libiene. L-au achitat pe fostul președinte de acuzațiile de deținere de bunuri furate și deturnare de fonduri publice libiene, corupere pasivă și finanțare ilegală a unei campanii electorale.

Instanțele au constatat că banii au plecat într-adevăr din Libia, dar că probele din cadrul procedurii nu „dovedeau” că aceste fonduri au ajuns „în cele din urmă” în vistieria campaniei lui Sarkozy.

„Instanța nu poate stabili cu certitudine că în această campanie au existat peste 35.000 de euro în numerar, deși nu se poate exclude complet acest lucru”, a declarat Nathalie Gavarino.

Guéant și Hortefeux condamnați

Claude Guéant și Brice Hortefeux, doi foști apropiați ai lui Nicolas Sarkozy, au fost, de asemenea, găsiți vinovați de conspirație criminală.

Primul a fost găsit vinovat și de corupție pasivă și fals și condamnat la șase ani, în timp ce Brice Hortefeux a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare.

Eric Woerth, trezorierul campaniei din 2007, a fost achitat.

Intermediarul, Alexandre Djouhri, a fost condamnat la șase ani de închisoare cu o ordonanță de reținere, o amendă de 3 milioane de euro și interdicția de a administra o afacere pe o perioadă de 15 ani, cu executare provizorie.

În urma decesului, survenit marți în Liban, al unuia dintre inculpații și protagoniștii cheie ai cazului, Ziad Takieddine, tribunalul din Paris a luat act de încheierea procedurilor publice împotriva sa în urma comunicării unui certificat oficial de deces.

În urma rechizitoriului procurorului, care solicitase cea mai grea pedeapsă împotriva sa, Nicolas Sarkozy a denunțat imediat „excesivitatea pedepsei solicitate”, care nu avea decât scopul de a „masca slăbiciunea acuzațiilor formulate”.

În schimbul banilor, potrivit acuzării, Nicolas Sarkozy ar fi încurajat revenirea Libiei pe scena internațională și ar fi fost de acord să-l absolve pe cumnatul Ghidului, Abdallah Senoussi, condamnat la închisoare pe viață pentru rolul său în atacul asupra avionului UTA DC-10, soldat cu moartea a 170 de persoane în 1989.

Timp de mai bine de un deceniu, Nicolas Sarkozy, a cărui soție și cei trei fii au asistat la deliberări, a denunțat „infamia” și le-a spus jurnaliștilor că ar trebui să le fie „rușine” că aduc în discuție această chestiune.

Nu există „nicio dovadă”, „nimic”, „nici un cent libian”, „nici începutul vreunei finanțări”, a insistat Nicolas Sarkozy în timpul procesului, sătul să se „justifice referitor la dovezi care nu există!”.

Curtea de Casație va examina, de altfel, pe 8 octombrie, recursul lui Nicolas Sarkozy în dosarul „Bygmalion”, privind finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2012 și pentru care a fost condamnat în apel la un an de închisoare, din care șase luni cu executare.

