Țara nordică cu 5,6 milioane de locuitori se remarcă pentru cele mai multe arme pe cap de locuitor din lume, scrie „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Carmen Oporto.

Finlanda continuă să exploreze modalități de a-și consolida capacitățile de apărare. La începutul acestei săptămâni Ministerul de Interne a lansat o consultare publică privind crearea de noi poligoane de tragere, precum și funcționarea în continuare a celor existente.

„Principalul obiectiv va fi înființarea unui număr suficient de poligoane de tragere tactice și de tragere cu pușca în întreaga țară”, a declarat ministrul de Interne într-un comunicat emis marți. În timp ce populația țării nordice manifestează în mod tradițional interes pentru armele de foc, izbucnirea războiului în Ucraina, diversele acțiuni secrete ale Kremlinului și proximitatea sa – deoarece au graniță comună – au dus la creșterea cererii pentru această activitate, la care guvernul încearcă să răspundă. De fapt, conform EFE, în această țară cu o populație de 5,6 milioane de locuitori se estimează că peste 430.000 de persoane dețin permis de port-armă.

Inițiativa guvernamentală ar urma să modifice cadrul legal pentru a simplifica procedurile de acordare a autorizațiilor pentru deschiderea de noi poligoane de tir, precum și pentru a transfera procesarea acestor autorizații către o singură entitate, Poliția. Potrivit agenției, Finlanda are în prezent aproximativ 670 de poligoane de tir civile, pe lângă poligoanele militare. Guvernul își propune să crească acest număr la 1.000 în următorii cinci ani.

Ministerul de Interne a clarificat de asemenea că proiectul va lua în considerare nevoile diferitelor părți interesate, inclusiv autoritățile publice, organizațiile de apărare națională, rezerviștii și alți utilizatori ai tirului sportiv și ai vânătorii. Anterior, guvernul finlandez a raportat că numărul poligoanelor de tir care nu sunt gestionate de Forțele Armate a scăzut considerabil în ultimele trei decenii.

În contextul războiului din Ucraina, țările nordice și baltice, inclusiv Finlanda, au anunțat joi că vor finanța achiziționarea unui pachet de armament american în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina. „Acest angajament comun de a contribui la inițiativa PURL va consolida și mai mult angajamentul țărilor nordice și baltice de a sprijini Ucraina. Este crucial ca Ucraina să primească rapid echipamente de apărare critice”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen.

Achiziționarea de arme se realizează prin intermediul a ceea ce este cunoscut sub numele de Lista de cerințe prioritare a Ucrainei (PURL). Acest program susținut de NATO le permite membrilor alianței să investească în arme americane și apoi să le doneze Kievului. Fondurile convenite de diferitele state membre sunt transferate într-un cont NATO, iar de acolo sunt achiziționate arme direct de la SUA.

