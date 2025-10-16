"În prezent avem un dialog important cu Parlamentul European”, pe tema bugetului post-2027, a declarat joi comisarul italian Raffaele Fitto.

După un efort intens din partea deputaților europeni, a regiunilor și a fermierilor, Comisia a semnalat că este deschisă să modifice o parte esențială a propunerii sale de buget UE pentru perioada 2028-2034, referitoare la finanțarea regională.

"Suntem deschiși să îmbunătățim această parte a propunerii", a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru coeziune și reforme, după ce a enumerat articolele juridice din propunerea de buget care subliniază implicarea autorităților locale în alocarea fondurilor UE.

Declarația comisarului italian vine în contextul în care Partidul Popular European (PPE) amenință că va respinge o parte esențială a propunerii de buget pe șapte ani a Comisiei, în valoare de 865 de miliarde de euro, propunere care ar integra subvențiile agricole și regionale în planuri naționale, potrivit primei versiuni a bugetului prezentată în iulie.

Propunerea de includere a subvențiilor agricole și regionale în planuri naționale a fost puternic criticată de regiuni, fermieri, miniștri ai agriculturii și Parlamentul European.



"Ne așteptăm la schimbări concrete până în noiembrie”, a declarat Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE, unul dintre principalii negociatori ai Parlamentului pentru buget. "O respingere poate fi evitată doar dacă Comisia își îmbunătățește rapid propunerea", a explicat el, în urma unor discuții interne intense în cadrul grupului.

Din punct de vedere legal, Parlamentul nu poate bloca propunerea direct, dar poate amenința că va respinge bugetul final.

Lidera Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), Iratxe García Pérez, al cărui grup este, de asemenea, pregătit să respingă planurile naționale, s-a alăturat liderilor regionali într-un protest în fața PE, miercuri, 15 octombrie.

"Suntem împotriva planurilor naționale și a renaționalizării politicii europene”, a declarat Iratxe García Pérez.

Dacă S&D și PPE ar respinge propunerea, Verzii și Liberalii (Renew) le-ar urma exemplul, formând o potențială majoritate de blocaj în Parlamentul de la Strasbourg.

