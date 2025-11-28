Viitorul european al Ucrainei a început deja, la nivel regional, scrie agenția ANSA (Italia), explicând că Ucraina este deja pe deplin implicată în șapte programe prin intermediul Politicii de Coeziune și participă la sute de proiecte ale UE.

„Pentru mine, aceasta este o dovadă suplimentară a rolului strategic al UE în redresarea Ucrainei”, a subliniat vicepreședintele Comisiei Europene, Raffaele Fitto, într-un mesaj video difuzat la reuniunea Comitetului pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Instituționale și Externe (Civex) al Comitetului European al Regiunilor, care se desfășoară în prezent la Prešov, Slovacia. Fitto a menționat că programul de cooperare transfrontalieră dintre Ungaria, Slovacia, România și Ucraina sprijină „55 de proiecte cu parteneri ucraineni, care lucrează împreună în domenii cheie precum adaptarea la schimbările climatice, accesul la asistență medicală, cultura și gestionarea frontierelor”, a subliniat el. „Regiunile UE care se învecinează cu Ucraina au de jucat un rol cheie”.

De asemene, Fitto a confirmat: „În curând vom publica o comunicare pentru regiunile de frontieră estică, care va prezenta măsuri concrete pentru a sprijini prosperitatea, reziliența și securitatea pe termen lung. Comunicarea, care urmează să fie adoptată anul viitor, își propune să alinieze toate eforturile - politici și investiții - pentru securitatea și prosperitatea regiunilor de frontieră estică”. „Împreună, putem asigura prosperitatea și securitatea ambelor părți ale frontierelor noastre cu Ucraina, astfel încât acestea să devină porți către pace și stabilitate. Să prosperăm împreună, în viitorul nostru european comun”, a adăugat el.

În mesajul său de încheiere, vicepreședintele Comisiei UE, Raffaele Fitto, a felicitat poporul ucrainean și a declarat: „Felicit Ucraina pentru finalizarea cu succes a procesului de screening, cel mai rapid din istoria extinderii UE. De asemenea, felicit progresele demonstrate în cel mai recent raport privind extinderea: progrese realizate în circumstanțe extrem de dificile”.

Sursa: Rador Radio România