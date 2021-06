Avertismentul premierului Florin Cîțu se adresează tuturor angajaților care lucrează în administrația publică, la PNRR.

Întrebat de observațiile făcute de Comisia Europeană la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Florin Cîțu a precizat că sunt mai multe observații pe capitole, solicitări de informații suplimentare, ”poate că nu am fost foarte clari”.

”Am făcut acea atenționare către toți funcționarii din administrația publică, în special Ministerului investițiilor și proiectelor europene, care de fiecare dată când au avut nevoie de susținere din partea Guvernului, chiar și cu acea plată suplimentară pentru că lucrează pe fonduri europene, am fost de acord. Este nevoie de clarificări și PNRR este un program diferit, nu este un program similar cu cel pe fonduri europene. Aici, lucrurile sunt foarte clare din partea Comisiei și avem un program care are borne foarte clare, proiectele trebuie să fie gata în 2026 și cred că aici e nevoie de calificări, să arătăm că, de fapt, proiectele sunt mature, sunt clare și de aceea credem că sunt mature. Și asta vom face, pentru că eu știu că am inclus doar proiecte mature în acest program. E normal ce face Comisia Europeană, dar în același timp și noi trebuie să fim mult mai atenți. Administrația publică din România nu are cea mai bună reputație când vine vorba de atenție și profesionalism, de aceea am avut în ultimii ani doar câteva exemple pozitive referitoare la fondurile europene. Îl avem aici pe domnul Emil Boc, dar astea nu le vedem cam peste tot în România, deci și de aici și acest avertisment al meu pentru toți angajații, toți cei care lucrează în administrația publică, la PNRR. Mare, mare, mare atenție! Nu pleacă nimeni acasă și dacă din cauza tratării superficiale, repet acest lucru, vom avea probleme cu adoptarea PNRR, pleacă acasă toți”, a a avertizat Florin Cîțu, într-o conferință de presă la Zalău.

Întrebat cum va fi afectată România de faptul că va primi aviz de la Comisia Europeană abia în septembrie și banii probabil în octombrie, premierul a spus că planul era ca banii să vină în partea a doua a anului:

”Cred că avem o întârziere doar de 30 de zile față de planul inițial. Cam așa arată lucrurile acum, deci o întârziere de 30 de zile față de planul inițial. Vom primi avansul în acest an și, oricum, dacă sunt cheltuieli, le putem face de la buget și apoi le putem deconta, dacă sunt cheltuieli care sunt legate de PNRR. Deci nu este nici o problemă, proiectele vor fi făcute”.