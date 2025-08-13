Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.

Potrivit „Actualno” (Bulgaria), procurorul general adjunct al Finlandei a acuzat trei marinari străini pentru sabotaj agravant, iar asta pentru întreruperea serviciilor de telecomunicații la scară largă, în legătură cu petrolierul Eagle S, despre care Finlanda susține că face parte dintr-o flotă rusească ascunsă ce exportă țiței rusesc pentru a eluda sancțiunile occidentale.

Acuzații nu sunt formulate la adresa oricui, ci a căpitanului petrolierului, a primului și a celui de-al doilea adjunct al său. Celor trei li se interzice să părăsească Finlanda - iar acesta este primul astfel de caz într-un stat membru NATO care implică flota rusă din umbră, relatează cunoscuta publicație finlandeză Yle. Nava arborează pavilionul Insulelor Cook.

Biroul Național de Investigații (NBI) din Finlanda a prezentat dovezi că Eagle S a deteriorat cablul de alimentare Estlink 2 și alte patru cabluri de telecomunicații în Golful Finic, trăgând ancora pe fundul mării pe o distanță de aproximativ 90 de kilometri. Acuzarea afirmă că incidentul reprezintă un risc serios pentru aprovizionarea cu energie și conexiunile de telecomunicații ale Finlandei.

Pe lângă faptul că acele cabluri au fost scoase din funcțiune de luni de zile, reparațiile i-au costat pe proprietari - compania finlandeză de telecomunicații Elisa și compania de securitate digitală de stat Cinia - cel puțin 60 de milioane de euro.

Cei trei inculpați au negat orice faptă ilegală în timpul anchetei. De asemenea, aceștia susțin că Finlanda nu are jurisdicție asupra cazului, deoarece cablurile au fost deteriorate în afara apelor teritoriale finlandeze.

O nouă tactică rusească de sabotaj?

În ceea ce privește activitățile de sabotaj rusești, în România a fost demarată o anchetă, cu declararea unei stări de urgență locale, din cauza contaminării petrolului transportat prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan prin Azerbaidjan, Georgia și Turcia către România. Autoritățile române suspectează un sabotaj rusesc deoarece un transport de petrol azer a fost contaminat cu un compus chimic pe bază de clor în cantități mari. Petrolul contaminat ar putea deteriora grav infrastructura rafinăriei care îl va procesa - ar putea provoca coroziune, de exemplu. La rândul său, acest lucru ar provoca o criză gravă în aprovizionarea cu combustibili în România.

Știrea despre transportul destinat rafinăriei Petrobrazi din România a fost dată de G4media.ro. Din această cauză, Ministerul Energiei din România a scos petrol și motorină din rezervele strategice naționale românești.

OMV a confirmat într-un comunicat de presă că poluarea a fost detectată în timpul controalelor de rutină privind calitatea. Compania BTC Pipeline, operatorul conductei Baku-Tbilisi-Ceyhan, de 1.700 de kilometri, a confirmat, de asemenea, incidentul, care a afectat mai multe rezervoare de stocare cu o substanță corozivă. Prin urmare, livrările planificate către Portul Constanța au fost anulate, creând o penurie temporară la rafinăria Petrobrazi. Surse ale G4media au declarat că această contaminare ar fi putut fi cauzată de injectarea de clor în conductă, o operațiune care ar putea fi efectuată cu un număr relativ mic de încărcături, reprezentând potențial o tactică militară hibridă din partea Rusiei.

Țiței contaminat din același lot a ajuns și în alte țări europene. Compania energetică italiană ENI a confirmat pentru Reuters că una dintre rafinăriile sale a primit astfel de țiței. Compania cehă Orlen Unipetrol, care trebuia să proceseze același țiței, a suspendat activitatea pentru a preveni potențiale daune.

Sursa: Rador Radio România