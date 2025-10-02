Europarlamentara franco-palestiniană Rima Hassan, prezentă la bordul Flotilei pentru Gaza interceptată miercuri seara de marina israeliană, a acuzat Israelul că a arestat „ilegal” și „arbitrar” „sute” de persoane, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Sute de civili, angajați umanitari și activiști pașnici de la bordul flotilei Global Sumud au fost arestați ilegal și reținuți arbitrar de Israel', a postat pe X Rima Hassan, cerând autorităților competente să ceară eliberarea lor imediată.

Armata israeliană a ordonat flotilei din Gaza să își schimbe cursul miercuri seara, activiștii susținând că mai multe ambarcațiuni au fost înconjurate de nave de război israeliene.

Flotila, care cuprinde aproximativ 45 de ambarcațiuni cu sute de activiști pro-palestinieni din peste 40 de țări, naviga în Marea Mediterană, în largul coastei Egiptului, și se apropia de zona de coastă a Fâșiei Gaza, unde Israelul desfășoară o ofensiva devastatoare ca represalii pentru un atac fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, pe 7 octombrie 2023.

„Marina israeliană a contactat flotila Hamas-Sumud și i-a cerut să schimbe cursul”, a scris Ministerul israelian de Externe pe X.

„Israelul a informat flotila că se apropie de o zonă de luptă activă și încalcă o blocada navala legală. Israelul și-a reiterat oferta de a transfera tot ajutorul pașnic, prin canale securizate, către Gaza”, a adăugat ministerul.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist de o violență fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit 66.148 de persoane, alte 168.716 fiind rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, date considerate fiabile de către ONU.