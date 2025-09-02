Flotila umanitară internațională plecată spre Fâșia Gaza a fost nevoită să revină în portul spaniol Barcelona din cauza furtunii de pe mare, au anunțat luni organizatorii, transmit agențiile de presă Reuters și ANSA, preluate de Agerpres.

„Am efectuat o încercare pe mare și apoi am revenit în port pentru a aștepta trecerea furtunii. Aceasta înseamnă că ne amânăm plecarea pentru a evita complicații riscante pentru ambarcațiunile mai mici”, a declarat Flotilei Globale Sumud într-un comunicat.

Organizatorii nu au precizat când intenționează să reia călătoria.

Activista suedeză Greta Thunberg, actorul Liam Cunningham (cunoscut mai ales din serialul „Game of Thrones”) și politiciana portugheză Mariana Mortagua se numără printre sutele de persoane din 44 de țări din Flotila Globală Sumud („sumud” în limba arabă înseamnă „perseverență”) ce intenționează să depășească blocada navală impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza în 2007. Israelul consideră necesară această blocadă pentru a stopa livrările ilegale de arme către mișcarea palestiniană Hamas.

În cei 15 ani de la impunerea blocadei asupra Fâșiei Gaza, Israelul a anihilat numeroase tentative, printre care una în 2010 în care nouă activiști turci au fost uciși de forțele speciale israeliene. În luna iunie a acestui an, forțele navale israeliene au arestat un iaht sub pavilion britanic ce o transporta pe Greta Thunberg și pe alți activiști spre Gaza.

Blocada a rămas în vigoare pe parcursul conflictelor, inclusiv al războiului actual din Fâșia Gaza, declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit peste 63.000 de persoane și alte aproximativ 160.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.