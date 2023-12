“Parchetul Bulgariei este profund infiltrat de interese rusești. Aceasta este poate singura instituție care nu poate fi anchetată de Agenția de Stat pentru Securitate Națională (DANS) pentru interese rusești”, spune Boiko Noev, potrivit Mediapool.

Boiko Noev, fost ministru bulgar al Apărării și ambasador al Bulgariei la NATO, a declarat la Nova TV că Parchetul a cerut săptămâna trecută Rusiei să predea Bulgariei trei ofițeri GRU (informații militare ruse) din cauza otrăvirii omului de afaceri Emilian Gebrev. „Rămâne de văzut dacă acesta este un pas în direcția bună. Eu am mari îndoieli”, a spus Noev, care a fost martor în procesul otrăvirii.

„Parchetul, serviciile și puterea executivă de la cel mai înalt nivel au ascuns, mușamalizat și deturnat anchetele privind otrăvirea și exploziile din fabricile militare (care sunt asociate cu intervenția rusă – n.red.”), a subliniat Boiko Noev.

„Din 2011 până în prezent s-au comis atâtea ultraje, s-au distrus probe materiale, s-au făcut nenumărate eforturile pentru a se acoperi urmele. Au fost furnizate date greșite serviciilor partenere. Serviciile partenere susțin că procuratura bulgară și serviciile i-au indus în eroare. Acesta nu sunt lucruri pe care eu le inventez, în spatele informațiilor pe care le am stau și mulți oameni din străinătate. Există o cantitate imensă de material”, a adăugat el.

Potrivit site-ului de investigații „The Insider”, în noiembrie 2011, GRU a aruncat în aer depozitul de muniții al companiei EMKO a traficantului de arme Emilian Gebrev, la Lovnidol.

Abia în aprilie 2021, la zece zile după ce Cehia a expulzat 18 angajați de la Ambasada Rusiei, sub suspiciunea că servicii rusești au fost implicate în exploziile dintr-un depozit militar ceh în 2014, procuratura bulgară a ajuns să intuiască ceva. S-a anunțat că patru explozii la depozite militare din Bulgaria, în ultimii 10 ani, au fost probabil produse de ofițeri ai serviciilor secrete militare ruse (GRU).

Însă deja de doi ani nu s-au înregistrat progrese în anchetă, iar exploziile în depozitele militare au continuat. Sarafov să răspundă de ce am fost interceptat Boiko Noev a explicat că îl cunoaște pe traficantul de arme Emilian Gebrev din 2001.

„El este un om care nu dă niciun ban și are principii în privința asta. Toți cei care eram acolo (la Gebrev în spital) am devenit martori. De când am fost la el în spital și am devenit martor, am fost lucrat, interceptat, urmărit - fără hotărâre judecătorească, vreme de circa 3 luni, apoi au avut o hotărâre judecătorească. Acum încep să iasă documentele. Am fost interceptat de DANS pe vremea lui Sotir Țațarov. Nu am văzut încă toate consemnările, iar acestea sunt mai bine de 20. De aceea, domnul Sarafov (actualul procuror-șef interimar Borislav Sarafov) ar trebui să răspundă pentru aceste interceptări".

Fostul ministru bulgar al apărării a spus că a primit o scrisoare ca urmare a denunțului său la Parchet, în care se arată că nu există așa ceva (că a fost interceptat ilegal). Noev a citat și un articol din Financial Times, în care se afirmă că „corupția în rândul procurorilor bulgari și lipsa de investigare a comportamentului lor criminal sunt în locuri vizibile în rapoartele Comisiei Europene”.

„Impunitatea procurorilor și influența continuă a Rusiei se numără, de asemenea, printre motivele invocate de mai multe capitale din UE pentru blocarea aderării Bulgariei la spațiul Schengen”.

Potrivit lui Noev, aceasta nu este doar părerea publicației britanice, ci a auzit asta de la mulți oameni cu autoritate din străinătate. Delian Peevski nu poate ieși din lista „Magnitski” „Delian Peevski nu poate părăsi pe parcursul vieții lista "Magnitsky”, a subliniat Noev, referindu-se la specialiști străini. Noev a spus că a văzut documente din partea acuzării împotriva deputatului Delian Peevski din guvernul american, pe baza cărora el a fost inclus pe lista „Magnitsky”.

„Acestea sunt documente oficiale ale guvernului american, unde informațiile despre motivul pentru care Peevski se află pe lista „Magnitsky” au fost șterse complet, se spune că este secret. Mă întreb dacă în ceea ce a fost șters e și Bulgartabac, dacă e și South Stream, ori o firmă Viafort, cu care avocatul lui Peevski a atacat achiziționarea Dunarit. Orice încercare de a lega atacul împotriva lui Gebrev de aceste documente din Bulgaria nu este anchetată”, a spus Boiko Noev.

Potrivit lui Noev, pentru unul dintre bulgarii din lista „Magnitsky” se sugerează influența rusă.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA