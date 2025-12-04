Presupusa fraudă ar face parte dintr-un program de formare de nouă luni pentru tinerii diplomați din statele Uniunii Europene, notează „Cadena SER” (Spania).

Federica Mogherini, fosta vicepreședintă a Comisiei Europene între 2014 și 2019, predecesoarea lui Josep Borrell ca Înalt Reprezentant și actualul rector al prestigiosului Colegiu al Europei din Bruges, a fost pusă sub acuzare împreună cu alte două persoane pentru presupusa utilizare frauduloasă a fondurilor europene în cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă, conform unui comunicat al Parchetului European.

Marți rectorul și un înalt funcționar al Colegiului Europei din Bruges, precum și Mogherini, au fost arestați în cadrul unei anchete privind presupuse fraude legate de cursuri de formare finanțate de UE pentru tineri diplomați.

După ce au fost interogați de Poliția Judiciară Federală Belgiană, cei trei au fost notificați oficial cu privire la acuzațiile care li se aduc. Aceste acuzații se referă la fraudă și corupție în achizițiile publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu exista niciun risc perceput de fugă.

La cererea Parchetului European și cu aprobarea judecătorului de instrucție, poliția a efectuat percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la domiciliile suspecților. Ancheta a fost susținută și de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Presupusa fraudă s-ar încadra într-un proiect al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, un program de formare de nouă luni pentru tinerii diplomați din statele membre, acordat de Serviciul European de Acțiune Externă Colegiului Europei din Belgia, pentru perioada 2021-2022, în urma unei proceduri de licitație.

Ancheta se concentrează pe verificarea faptului dacă Colegiul Europei și reprezentanții săi au fost informați în prealabil cu privire la criteriile de selecție ale procedurii de licitație și dacă au avut motive suficiente să creadă că li se va atribui executarea proiectului, înainte de publicarea oficială de către SEAE a anunțului de licitație.

Sursa: Rador Radio România