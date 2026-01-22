Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, informează „Reuters”.

Aceasta a fost cea mai recentă salvă într-un război al declarațiilor tot mai intens între cei doi aliați NATO, în contextul în care amenințarea lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei și de a impune taxe vamale asupra oricărei țări care îi stă în cale pune relațiile transatlantice sub o presiune fără precedent. „Se afirmă că președintele @Emmanuel Macron a crescut prețul medicamentelor”, a scris președinția franceză pe platforma de socializare X. „El nu stabilește prețurile acestora. Acestea sunt reglementate de sistemul de securitate socială - și, de fapt, au rămas stabile, oricine a intrat într-o farmacie franceză știe acest lucru.” Palatul Elysee a folosit un GIF cu Donald Trump rostind cuvintele „fake news” în fața unui microfon, cu aceleași cuvinte scrise dedesubt.

Miercuri, Donald Trump a declarat într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, că l-a amenințat pe Emmanuel Macron cu taxe vamale pentru a-l convinge să crească prețurile medicamentelor în Franța. „I-am spus: «Uite care e treaba, Emmanuel, răspunsul este că o vei face, o vei face repede. Și dacă nu o faci, voi aplica o taxă vamală de 25% pe toate produsele pe care le vinzi în Statele Unite și o taxă vamală de 100% pe vinurile și șampaniile tale». (Iar Macron a spus): «Nu, nu, Donald, o voi face, o voi face». Mi-a luat în medie trei minute pe țară, spunând același lucru, «O vei face»”, a spus Donald Trump.

Președintele Trump l-a ironizat pe Emmanuel Macron pentru ochelarii de soare de aviator pe care i-a purtat în timpul discursului său de marți de la Davos. Trump a amenințat, de asemenea, că va aplica vinurilor și șampaniilor franceze tarife de 200%, într-un efort evident de a-l convinge să se alăture inițiativei Consiliului Păcii a liderului american, care vizează rezolvarea conflictelor globale.

Emmanuel Macron a adoptat o poziție mai dură decât majoritatea liderilor Uniunii Europene în ceea ce privește amenințarea lui Donald Trump la adresa Groenlandei, îndemnând blocul să activeze cele mai puternice instrumente comerciale împotriva Washingtonului și afirmând că Europa nu va ceda în fața agresorilor. Anul trecut, guvernul francez a creat un cont numit @frenchresponse pentru a expune narațiunile false și dezinformarea. Contul a devenit din ce în ce mai activ în ultimele săptămâni, în special în ceea ce privește retorica provocatoare a administrației Trump.

Sursa: Rador Radio România