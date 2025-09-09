Premierul francez François Bayrou urmează să demisioneze marți după un vot de neîncredere în Parlament. Partidul Laburist din Norvegia câștigă alegerile, stopând valul populist.

Franța se scufundă într-un abis politic după ce parlamentarii l-au ”învins” pe premierul centrist François Bayrou printr-un vot de neîncredere acordat luni, forțându-l să demisioneze. Emmanuel Macron a declarat că va numi un succesor în câteva zile.

O Marine Le Pen triumfătoare a fost în mare parte responsabilă pentru căderea lui Bayrou - dar și ea luptă pentru supraviețuire. Apelul ei împotriva unei hotărâri judecătorești care i-a interzis să dețină o funcție publică pentru fraudarea a milioane de euro din bugetul Parlamentului European va fi audiată în ianuarie anul viitor. O înfrângere i-ar pune probabil capăt ambițiilor prezidențiale din 2027.

Bayrou a fost, de asemenea, vinovat în mare măsură de propriul eșec. Veteranul guraliv - faimos pentru că a pălmuit odată un copil în public - a cerut votul crezând că ar putea atrage sprijinul opoziției jucând rolul adultului în melodrama financiară a Franței.

Convins de destinul său prezidențial, s-a autointitulat profet care prezicea că bugetul său de austeritate era singura cale de ieșire a țării dintr-o criză a datoriilor. „Aveți puterea de a răsturna guvernul”, le-a spus Bayrou parlamentarilor înainte de votul de luni, dar nu „să ștergeți realitatea”.

Această criză ridică un semn de întrebare: Este Franța cu adevărat în pragul unui colaps financiar?

Analiștii sunt sceptici. „Franța se confruntă cu o criză politică – dar nu cu o criză financiară”, a declarat Nicolas Véron, cercetător senior la Bruegel și la Institutul Peterson pentru Economie Internațională.

Totuși, instabilitatea afectează creșterea și investițiile în a doua cea mai mare economie a UE, iar nivelul în creștere al datoriei Parisului prezintă riscuri pe termen lung.

Ce urmează? Macron ar putea alege un alt centrist ca soluție temporară sau ar putea apela la socialiști, deși aceștia ar putea să nu aibă suficient sprijin parlamentar. El a exclus deja opțiuni mai radicale, cum ar fi alegeri noi sau demisia sa.

Alternarea tradițională a Franței între guverne de centru-stânga și centru-dreapta s-a prăbușit, înlocuită de influența crescândă a extremelor.

Oricine va lua potirul otrăvit de la Hôtel Matignon se va confrunta cu un parlament paralizat de trei blocuri rivale – extremă stângă, centru și extremă dreaptă – și cu aceeași luptă pentru adoptarea unui buget pentru 2026 într-o țară neobișnuită cu construirea de coaliții.

Fostul premier Gabriel Attal, unul dintre cei patru din 2024, a îndemnat luni aseară partidele să convină asupra unor principii de bază înainte ca Macron să arunce un alt candidat în tocător. Această soluție semi-permanentă, a susținut el, ar putea dura până în 2027.

Sau ar putea eșua.

Laburiștii din Norvegia câștigă alegerile

Partidul Laburist din Norvegia a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică și luni, asigurându-și încă patru ani la guvernare, după ce a respins o creștere a extremei drepte populiste.

Cu 99% din voturi numărate, se preconizează că centrul-stânga va obține 89 de locuri față de 80 pentru centru-dreapta, asigurând menținerea în funcție a premierului Jonas Gahr Stør.

Alegerile - dominate de dezbateri despre costul vieții, investițiile în fondurile petroliere și influența lui Donald Trump - au făcut ca Partidul Progresului aproape să-și dubleze procentele, dar fără a obține puterea.



