Asumându-și riscul de a deschide o nouă criză politică, premierul francez François Bayrou pune sub semnul întrebării creșterea economică și consolidarea bugetară, scrie „Le Monde” (Franța).

Economia franceză din nou în incertitudine. Bursa pariziană brusc în cădere, investitori care cer dobânzi mai mari pentru a deține datoria franceză, economiști și patroni îngrijorați…

După câteva luni de calm, decizia lui François Bayrou de a supune bugetul unui vot de încredere pe 8 septembrie readuce îndoiala în mediul economic francez. Până într-acolo încât miniștrii de la Bercy au fost nevoiți să se mobilizeze, marți 26 august, la o zi după anunț, în speranța de a stinge începutul de „incendiu”.

Contrar alarmelor lansate în ajun, „nu suntem astăzi sub amenințarea niciunei intervenții, nici din partea Fondului Monetar Internațional, nici a Băncii Centrale Europene, nici a vreunei organizații internaționale”, a afirmat ministrul economiei și finanțelor, Eric Lombard, pe rețeaua X. „Vreau să îi reasigur pe francezi: nu vom sări în gol”, a subliniat la rândul său ministra delegată pentru conturi publice, Amélie de Montchalin, la BFM-TV. „Lucrez foarte activ pentru ca noi să avem un text [bugetar] care să poată fi negociat.”

Pentru mulți observatori și analiști, nu există mare îndoială asupra rezultatului votului: François Bayrou are șanse minime să obțină încrederea și „decizia sa va duce foarte probabil la înlocuirea lui cu un alt prim-ministru”, observă Andrew Kenningham, de la Capital Economics. „Aceasta nu face decât să devanseze un eveniment care era oricum prevăzut mai târziu în cursul anului, deoarece era puțin probabil ca François Bayrou să reușească să facă Parlamentul să adopte planul său de reducere a deficitului bugetar cu 1,5% din PIB într-un singur an”, adaugă el într-o notă. Dar acest eșec considerat cert ridică o serie de întrebări: cine va fi numit prim-ministru? Vor fi noi alegeri legislative? Se va putea vota un buget înainte de sfârșitul lui decembrie? Și dacă da, ce fel de buget? Va depăși din nou deficitul promisiunile politice?

Lipsă de transparență

Tot atâtea întrebări care nu pot decât să apese asupra economiei. Potrivit Observatorului francez al conjuncturilor economice (OFCE), lipsa de vizibilitate a redus deja cu aproximativ 0,3 puncte creșterea din 2025: în loc să atingă 1%, PIB-ul riscă să avanseze doar cu 0,6% sau 0,7%. Impactul s-ar putea agrava și ar putea afecta și activitatea din 2026, avertizează Mathieu Plane, director adjunct al departamentului Analiză și prognoză al OFCE. „Există riscul unei duble pedepse: mai puțină creștere, dar tot atâta deficit”, adaugă el.

Conform Rexecode, un institut apropiat mediului patronal, creșterea ar putea ajunge în cele din urmă la zero în ultimul trimestru, după un prim semestru corect (+0,1% în primul trimestru, +0,3% în al doilea). Aceasta înseamnă că economia franceză ar începe anul 2026 aproape pe loc. „Va trebui să dublăm eforturile pentru a atinge cel puțin 1% creștere anul viitor”, avertizează Anthony Morlet-Lavidalie, economist la Rexecode, în timp ce Bercy mizează pe 1,2%.

Pentru agenții economici, nimic nu e mai rău decât lipsa de claritate, recunoaște Patrick Martin, președintele Medef, într-un interviu acordat publicației Les Echos pe 26 august. „Dacă guvernul cade, va apăsa asupra comportamentului agenților economici”, spune el, temându-se de „un calcul extrem de periculos”.

Această schimbare de comportament riscă să fie și mai vizibilă, deoarece întreprinderile, mai degrabă câștigătoare din orientările bugetare anunțate la mijlocul lui iulie de François Bayrou, începuseră să-și recapete încrederea în viitor. „Începusem să observăm în această vară o timidă îmbunătățire a proiectelor de investiții, aflate încă la un nivel cu 10% sub cel dinaintea Covid-19”, indică Morlet-Lavidalie. „Astăzi, majoritatea patronilor vor deveni mai prudenți: investițiile reacționează întotdeauna exagerat la incertitudine”.

Cabinetul Trendeo, care inventariază proiectele industriale, confirmă: deschiderile de fabrici s-au prăbușit în al doilea trimestru din 2024, în momentul dizolvării Parlamentului, în timp ce se menținuseră la un nivel bun în trimestrele precedente. „Dacă ar interveni o nouă dizolvare, deciziile de investiții ar putea fi frânate și am vedea cum renașterea industrială se îndepărtează din nou”, observă fondatorul Trendeo, David Cousquer.

Pentru gospodării, rezultatul ar putea fi asemănător: mai multă prudență, mai puțin consum și investiții, în special în locuințe. Spre deosebire de întreprinderi, persoanele fizice nu aveau mare lucru de câștigat din planul de redresare pregătit de François Bayrou: înghețarea pensiilor și a alocațiilor sociale, înghețarea baremului impozitului pe venit și suprimarea a două zile libere riscau să îi lovească în plin.

Creșterea șomajului

Perioada estivală nu s-a tradus, de altfel, printr-un reviriment al optimismului în rândul francezilor: stabilă de trei luni, încrederea gospodăriilor măsurată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (Insee) s-a deteriorat în august, din cauza îngrijorărilor legate de nivelul de trai și de creșterea șomajului. Cât despre rata de economisire, care se apropie acum de 19%, un nivel istoric ridicat, acesta nu dă niciun semn de scădere. Totuși, posibilitatea ca proiectul lui Bayrou să fie revizuit nu este considerată de natură să redea speranța gospodăriilor. Dacă întreprinderile, devenite mai circumspecte, frânează angajările, francezii riscă la rândul lor să se arate îngrijorați în fața șomajului și deci prudenți în arbitrajul dintre economisire și consum.

Fără a mai menționa că acest episod nu rezolvă în niciun fel problema deficitului bugetar și a datoriei publice. Dimpotrivă. „Dacă nu se iau măsuri pentru a face economii, la legislația actuală, cheltuielile bugetare cresc mai repede decât PIB-ul”, reamintește Morlet-Lavidalie. Deficitul ar putea atunci să revină la 5,8% din PIB în 2026, în timp ce obiectivul actualului guvern este să-l readucă la 4,6%, estimează experții. În plus, o creștere a șomajului ar penaliza conturile sociale. Pe scurt, „cel mai prost scenariu pentru 2026”, rezumă economistul, care nu face decât să amâne deciziile dificile. „Panta va fi și mai greu de urcat ulterior”, deplânge și președintele Medef.

