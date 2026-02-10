Bruxelles-ul își dorește o relație mai normalizată cu Beijingul, dar evită să atace SUA, vorbind despre diversificare, constată 20 Minutos” (Spania), încercând să înțeleagă cum se va realiza noua poziționare geopolitică a bătrânului continent.

Uniunea Europeană nu vrea să fie legată de nimeni, iar distanța din ce în ce mai palpabilă față de Statele Unite obligă la o reorientare a strategiilor. Iar în acest trio apare China, care pentru mulți este soluția... deși pentru alții rămâne o parte a problemei. Potrivit unor surse UE consultate de „20minutos”, relațiile dintre UE și China trec printr-o fază mai calmă după un 2025 deosebit de complex, în care summitul UE-China a dat rezultate destul de timide și chiar a fost etichetat drept „eșec” de unii. Tensiunile s-au atenuat pe teme sensibile, cum ar fi vehiculele electrice și accesul la pământuri rare, iar la Bruxelles, așa-numita doctrină Sinatra este din nou auzită cu forță: cooperați acolo unde este posibil și concurați acolo unde este necesar. Ideea care câștigă teren este aceea că există domenii în care este recomandabil să se ajungă la o înțelegere cu Beijingul, fără a o încadra ca fiind o alegere exclusivă între China sau Statele Unite. Sursele insistă că acesta nu este un avertisment pentru Donald Trump.

În acest context, mai multe guverne europene se arată deschise către o relație mai strânsă cu China, o cale la deschiderea căreia Pedro Sánchez a ajutat ​​cândva și pe care acum o urmează lideri precum președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul finlandez Petteri Orppo, care au călătorit recent la Beijing, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz va face acest lucru în curând. Rămâne de văzut dacă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le va urma în cele din urmă exemplul. Mesajul comun este că nu este vorba despre distanțarea de Washington, ci despre diversificarea alianțelor într-un peisaj internațional mai fragmentat, lucru pe care unii îl interpretează deja ca o fază de pragmatism sporit. Totuși, o mare teamă persistă în capitalele europene: apropierea strategică tot mai mare dintre Rusia și China și implicațiile pe care le-ar putea avea acest lucru pentru securitatea și stabilitatea globală, în special în ceea ce privește invazia Ucrainei.

De fapt, Pedro Sánchez intenționează să se ducă la Beijing în aprilie pentru a patra sa vizită în această țară din ultimii trei ani, conform confirmatului Palatului Moncloa. Cu câteva luni în urmă, Spania a fost ținta criticilor pentru inițierea unei strategii paralele cu distanțarea sa de Statele Unite și, în consecință, bazată pe o nouă apropiere de China. Acest lucru este privit favorabil și în Franța, mai ales după ce premierul canadian Mark Carney a optat pentru pragmatism și acorduri comerciale majore cu gigantul asiatic.

La summitul de anul trecut, care a marcat 50 de ani de relații UE-China, Ursula von der Leyen, vorbind de la Beijing, a evitat controversele, ca și cum ar fi știut că „a nu ne face rău reciproc” va deveni strategia Bruxelles-ului. „Europa și China sunt două dintre cele mai mari trei puteri economice și comerciale din lume. Iar relația noastră este una dintre cele mai importante și semnificative din lume”, a declarat ea pur și simplu la momentul respectiv.

„Europa a sprijinit dezvoltarea economică a Chinei timp de decenii și continuă să o facă. Dar, pe măsură ce cooperarea noastră s-a adâncit, au crescut și dezechilibrele. Am ajuns la un punct de cotitură. Este esențial să reechilibrăm relația noastră bilaterală. Pentru ca aceasta să fie sustenabilă, relațiile trebuie să fie reciproc avantajoase. Pentru a realiza acest lucru, este crucial ca China și Europa să își recunoască preocupările și să ofere soluții reale”, a adăugat Ursula von der Leyen. De fapt, tensiunile s-au diminuat și în ultimele luni în ceea ce privește ancheta Bruxelles-ului privind subvențiile pentru vehiculele electrice chinezești, un câmp de luptă major pentru Comisie, care a acuzat guvernul lui Xi de „concurență neloială”.

Este această mână întinsă, sau cel puțin o demonstrație de calm, din partea UE către China, un avertisment pentru Donald Trump? Poate, dar există nuanțe.

Juan Vázquez, profesor la Universitatea Camilo José Cela cu doctorat în economie și analist la El Orden Mundial, explică acestui ziar că este foarte dificil pentru China să „înlocuiască Statele Unite”, deoarece SUA este o țară în care UE, să zicem, „își poate vinde o parte din producție”, exact opusul Chinei. Iar Beijingul are implicații concrete. „Există sectoare cheie, în special vehiculele bazate pe energie regenerabilă, care dăunează grav industriei germane”, ca să numim câteva țări, deoarece Germania a fost o forță dominantă în aceste sectoare și „acum are un competitor major care îi fură puterea, iar acest lucru afectează chiar modelul de creștere german”. Prin urmare, Germania și Europa în general trebuie să reconsidere serios acest lucru, iar „simpla deschidere către China nu este soluția”. Vázquez, de fapt, o consideră destul de problematică.

„Ceea ce încearcă să facă China pentru a evita taxele vamale înseamnă, de exemplu, în cazul automobilelor, să deschidă fabrici în țări conectate – țări care au acces la piețe mari și acorduri de liber schimb, precum Marocul, pentru a intra în UE; Ungaria, pentru a exporta către țări europene; și Turcia, de asemenea”, rezumă Juan Vázquez. Așadar, din moment ce Uniunea este conștientă de faptul că China face acest lucru, ar putea chiar negocia direct, astfel încât Beijingul „să înceapă să investească în Europa prin intermediul unor societăți mixte cu companii europene”.

Mai mult, China lui Xi Jinping și SUA lui Trump nu sunt atât de diferite, un punct de vedere împărtășit și de cei de la Bruxelles care sunt cei mai precauți în privința apropierii de Beijing. Cei doi lideri menționați au avut o conversație „extrem de bună” săptămâna aceasta, după cum a confirmat chiar Trump, care a spus că se așteaptă la „multe rezultate pozitive” din aceste contacte cu cineva care este, în realitate, și rivalul său strategic. „Sunt dispus să lucrez cu dumneavoastră pentru a continua să ghidez relațiile China-SUA prin furtuni și să asigur progresul lor fără probleme, precum și pentru a obține rezultate mai semnificative și mai benefice”, a conchis Xi Jinping.

Pe de altă parte, datele sunt pline de avertismente pentru UE. Există într-adevăr o apropiere de China sau ar trebui să existe? Poate că nu în întregime. Un indice lunar publicat săptămâna aceasta de Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional (CCPIT) a clasat UE drept principala sursă de tensiuni comerciale cu China dintre cele 20 de economii din ultimul an. Blocul comunitar a ocupat primul loc în indicele de fricțiuni comerciale, provocate în principal de anchetele antisubvenții și antidumping. Valorile au fost ridicate pentru materialele semiconductoare, magneții din pământuri rare și produsele de afișare cu cristale lichide, potrivit sondajului realizat de organismul comercial afiliat Ministerului Comerțului. „Măsurile nerezonabile și discriminatorii luate de UE împotriva companiilor chineze au crescut efectiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al CCPIT, Wang Wenshuai.

Tensiunile au escaladat în septembrie, după ce guvernul olandez a preluat temporar controlul asupra Nexperia, un producător de cipuri deținut de chinezi, declanșând o dispută privind controlul exporturilor. Beijingul introdusese anterior cerințe stricte de licențiere pentru exporturile de pământuri rare - văzute pe scară largă ca un răspuns la tarifele americane - complicând accesul pentru producătorii europeni. Ambele părți au convenit să organizeze discuții „urgente” la Bruxelles în octombrie, urmate de anunțul Chinei privind o pauză de 12 luni în ceea ce privește extinderea controalelor la exporturile de pământuri rare și de confirmarea reluării unor exporturi de Nexperia către Uniunea Europeană.

În ianuarie, Bruxelles-ul a lansat oficial Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon, care impune importatorilor de bunuri cu emisii mari de carbon să raporteze emisiile încorporate și, în cele din urmă, să plătească un preț al carbonului. CCPIT a acuzat, de asemenea, UE că a stabilit valori implicite ale intensității carbonului „semnificativ umflate”, care se așteaptă să crească în următorii trei ani, și că a clasificat unele companii chineze drept furnizori „cu risc ridicat” fără dovezi, restricționându-le rolul în sectoare precum energia, transporturile și 5G. Având în vedere toate acestea, apropierea de China ar putea fi o opțiune în fața lui Trump... dar nu este clar dacă este cea mai bună. Deocamdată, multe guverne naționale tatonează deja terenul.

