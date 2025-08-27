Guvernul va cădea pe 8 septembrie. Sau Franța va trece prin cea mai gravă perioadă de austeritate din ultimele decenii: „Situația este gravă”, prevestește „Il Corriere della Sera” (Italia).

Palid, ca un prim-ministru care nu și-a luat vacanță, François Bayrou redeschide arena politică de la Paris cu un anunț făcut în timpul unei conferințe de presă la care miniștrii erau aliniați în primul rând: de acord cu președintele Emmanuel Macron, pe care tocmai l-a întâlnit la reședința sa de vară din Bregançon, Parlamentul (care, conform calendarului, s-ar redeschide pe 22 septembrie) se va întruni peste două săptămâni într-o sesiune extraordinară pentru a vota încrederea. Nu pentru măsurile specifice dietei economice, ci în principiu: „Ne confruntăm cu cel mai important buget din istoria noastră”, care cere o reducere a deficitului de 44 de miliarde de euro pe parcursul a patru ani pentru a evita, susține el, riscul cert al supraîndatorării.

Aruncă o privire asupra notițelor sale, pe care nu le citește, apoi ia câteva înghițituri de apă. Actor politic experimentat, dar obosit, Bayrou ajunge la știre după numeroase referințe la macroeconomie și la haosul global. „Ridiculizarea dreptului internațional, marile imperii care se impun prin forță, tragedia din Orientul Mijlociu...” Și apoi concurența neloială din partea Chinei, taxele impuse de America, Bruxelles-ul care „ar trebui să vorbească cu o singură voce și nu o face”. Iar în finalul acestui preambul îl citează pe fostul prim-ministru italian și fost președinte al BCE, Mario Draghi: „Visul unei Europe care să conteze în lume a dispărut”.

Toate acestea pentru a spune că Franța este îndatorată de douăzeci de ani și că acum nu își mai poate permite: „Cât timp mai putem închide ochii?” S-a vorbit despre reducerea indemnizațiilor de șomaj și, mai ales, despre eliminarea, o măsură extrem de nepopulară, a două zile libere legale. Primul ministru avertizează că totul este încă deschis negocierilor și că reducerile vor fi anunțate în timpul dezbaterii parlamentare asupra bugetului din această toamnă.

Dacă se va ajunge până atunci. Un guvern de centru minoritar născut după negocieri îndelungate, executivul Bayrou trebuie să găsească voturi de stânga și de dreapta pentru a supraviețui. Extremele sunt primele care lucrează împotriva sa: primește un refuz imediat din partea partidului Rassemblement National (Marine Le Pen cere dizolvarea Parlamentului) și din partea formațiunii France Insoumise a dușmanului său de moarte, Jean-Luc Mélenchon. Nici măcar liderul ecologiștilor, Marine Tondelier, nu-i oferă vreo speranță: „Un vot de încredere este egal cu demisia”.

Iluzia sprijinului socialist persistă câteva ore. Marți dimineață, fostul președinte François Hollande vorbise la radio despre „negocieri”, însă partidul, împreună cu secretarul Olivier Faure, exclude această posibilitate („De neconceput”). La urma urmei, nimeni din opoziție nu vrea să fie exclus de la protestele masive din 10 septembrie, mitingul „hai să blocăm totul” generat online, care anunță renașterea „vestelor galbene”.

Decizia lui Bayrou de a solicita cu două zile mai devreme un vot de încredere este o încercare de a-l dezamorsa. Prim-ministrul este explicit: „În fața amenințării dezordinii, este nevoie de clarificări.” Sau poate, în aceste circumstanțe, ar fi mai oportun un pas înapoi.

Sursa: Rador Radio România